В Польше обнаружили редкие артефакты: находки датируются Второй мировой войной (фото)

На востоке Польши поисковики обнаружили комплекс артефактов времен Второй мировой войны. Предметы нашли в Рыцком повете во время полевых разведок, проведенных членами Историко-исследовательского общества "Надвислянское Уржече".

Исследователи сосредоточились на районах, связанных с передвижениями в 1939 году Независимой оперативной группы "Полесье" под командованием Францишка Клиберга. Это подразделение сыграло важную роль в начале войны, и поисковики стремились проследить его путь через регион, пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Команда вернулась на место, которое уже было частично исследовано, где предыдущие находки указывали на присутствие польских кавалерийских подразделений, хотя доказательства были неполными.

Відео дня

Важнейшим предметом, найденным во время последних поисков, стала польская кавалерийская сабля, известная как wz. 34, которую часто называют "Людвиковкой" Фото: Historical and Exploration Association "Nadwiślańskie Urzecze"

Важнейшим предметом, найденным во время последних поисков, стала польская кавалерийская сабля, известная как wz. 34, которую часто называют "Людвиковкой". Это оружие использовалось кавалерийскими подразделениями во время кампании сентября 1939 года и до сих пор тесно связано с военной историей Польши.

Наряду с саблей команда обнаружила несколько более мелких предметов, в частности обломки снаряжения и лезвие, которое, вероятно, является штыком "Перкун", хотя эта идентификация еще не подтверждена. Также поисковики нашли фрагмент польского военного жетона и несколько пуговиц от униформы того же периода.

Сейчас исследователи работают над очисткой и консервацией найденных предметов, а также наносят их точное расположение на карту, чтобы лучше понять, как использовалась эта территория Фото: Historical and Exploration Association "Nadwiślańskie Urzecze"

Ранее во время поисков в этой местности был обнаружен другой тип материалов. Среди этих находок были монеты из Риги и серебряные проволочные монеты, известные как "царские слезы", датируемые XIV и XV веками. Эти монеты обнаружили небольшими скоплениями, в отличие от разбросанных военных предметов.

Наличие предметов из разных периодов свидетельствует о том, что со временем это место могло выполнять различные функции. Средневековые монеты указывают на возможное использование в качестве лагеря или места остановки задолго до войны, тогда как военные артефакты связаны с перемещением войск в 1939 году. Сейчас исследователи работают над очисткой и консервацией найденных предметов, а также наносят их точное расположение на карту, чтобы лучше понять, как использовалась эта территория.

Такие находки как сабля wz. 34 являются относительно редкими и предоставляют ценную информацию о польских кавалерийских подразделениях в начале войны Фото: Historical and Exploration Association "Nadwiślańskie Urzecze"

Такие находки как сабля wz. 34 являются относительно редкими и предоставляют ценную информацию о польских кавалерийских подразделениях в начале войны. Предметы, такие как части униформы и личное снаряжение, помогают реконструировать, как солдаты передвигались по местности и что они носили с собой.

Важно

Местная байка оказалась правдой: подростки нашли закопанный танк в польском селе (фото)

Местные исследователи и группы волонтеров часто сотрудничают с органами охраны культурного наследия, чтобы задокументировать такие места. Каждая новая находка дополняет исторические записи, помогая составить более четкое представление о событиях на начальном этапе Второй мировой войны.

Ранее Фокус писал о найденном в Англии римском артефакте. Археологи обнаружили фаллический оберег, которому 1800 лет.

Также мы рассказывали о самом большом среди найденных в Норвегии кладе эпохи викингов. Двое поисковиков нашли более 3000 серебряных монет.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, Zwiadowca Historii.