Минимальная вероятность: турист нашел золотой артефакт под поваленным деревом (фото)

Вблизи города Саднес, Норвегия, турист нашел золотой артефакт, которому 1500 лет. Находка пряталась под поваленным деревом.

Как отметил мужчина, находка была случайной: "Я увидел бугорок на земле под деревом и ткнул в него палкой. Вдруг я увидел что-то блестящее. Я не совсем понял, что нашел", пишет Фокус.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи из университета Ставангера заявили, что этот артефакт, вероятно, украшал ножны меча элитного воина в первой половине VI века. Археолог Хокон Рейерсен назвал эту находку уникальной, отметив: "Такие находки просто поражают. Шансы найти что-то подобное являются минимальными".

Відео дня

Артефакт, вероятно, украшал ножны меча элитного воина в первой половине VI века Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Золотая фурнитура имела ширину примерно шесть сантиметров и была прикреплена к ножнам меча, который носили на поясе воина. Эксперты считают, что украшение принадлежало местному вождю или военному лидеру. По словам профессора Сив Кристофферсена, этот предмет является одним из лучших образцов ювелирного искусства той эпохи.

Изделие украшено детальными филигранными узорами, выполненными из тонких нитей скрученной золотой проволоки. Кристофферсен объяснила: "В сохраненном виде она подчеркивала бы линии орнамента и придавала ему мерцающий вид".

Изделие украшено детальными филигранными узорами, выполненными из тонких нитей скрученной золотой проволоки Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Исследователи также обнаружили стилизованные фигуры животных, вплетенные в дизайн, что было типичной художественной особенностью в Северной Европе в период Великого переселения народов. Кристофферсен отметила: "Когда пытаешься разглядеть этих странных животных, всегда стоит искать глаза. Тогда быстро увидишь нос и профиль головы". Артефакт, вероятно, изображает две головы животных, которые смотрели друг на друга, соединяя человеческие и животные черты в символический рисунок.

Исследователи также обнаружили стилизованные фигуры животных, вплетенные в дизайн, что было типичной художественной особенностью в Северной Европе в период Великого переселения народов Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Археологи считают, что сам меч был бы одним из самых ценных оружий в регионе. Рейерсен заявил: "Тот, кто носил меч, к которому она была прикреплена, вероятно, был вождем в этой местности в первой половине VI века".

Исследователи из университета Ставангера заявили, что этот артефакт, вероятно, украшал ножны меча элитного воина в первой половине VI века Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

В отличие от многих церемониальных украшений, найденных в других частях Европы, это золотое украшение имело значительные следы износа. "Золотые украшения для ножен меча обычно не имеют признаков интенсивного использования. Но это — изношенное. Это указывает на то, что вождь на самом деле часто им пользовался. Оно демонстрировало его статус и власть", — добавил Рейерсен.

В Северной Европе известно лишь о 17 подобных украшениях, и ни одно из них ранее не было найдено в Рогаланде. В течение последних двух веков в этой местности уже были сделаны значительные археологические находки, в частности серебряные бусы, украшенные золотом, и римский бронзовый котел, который, как считается, был изготовлен вблизи Рейна около 300 года н. э.

Археолог Хокон Рейерсен назвал эту находку уникальной Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Сейчас исследователи считают, что украшение, вероятно, было спрятано в ущелье скалы как религиозная жертва. В VI веке Скандинавия пережила тяжелые времена, связанные с климатическими изменениями, которые, вероятно, были вызваны извержением вулкана в 536 году н. э. Историки считают, что это извержение привело к снижению температуры, неурожаю и голоду на большей части Северного полушария.

В сложные периоды драгоценности часто приносили в жертву богам в надежде восстановить стабильность и процветание. Рейерсен объяснил: "Принося в жертву богам такие великолепные предметы, правители Хове подтверждали свой статус и власть".

Важно

Третий по величине: в Дании нашли клад золотых браслетов эпохи викингов (фото)

Редкие предметы, такие как эта золотая фурнитура, помогают объяснить, как местные правители использовали символы богатства и военной силы для сохранения власти в один из самых нестабильных периодов в истории Северной Европы.

Ранее Фокус писал о кладе бронзовых браслетов, которые недавно обнаружили в Польше. Всего нашли 18 бронзовых предметов, преимущественно браслетов и ножных браслетов, общим весом около 3,6 килограмма.

Также мы рассказывали о редких монетах, найденных в Дании. Вместо портрета короля на каждой монете был изображен Агнец Божий — центральный христианский символ.

При написании этого материала использованы источники: Heritage Daily, University of Stavanger, forskning.no.