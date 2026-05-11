Мінімальна ймовірність: турист знайшов золотий артефакт під поваленим деревом (фото)

Поблизу міста Саднес, Норвегія, турист знайшов золотий артефакт, якому 1500 років. Знахідка ховалася під поваленим деревом.

Як зазначив чоловік, знахідка була випадковою: "Я побачив горбок на землі під деревом і тицьнув у нього палицею. Раптом я побачив щось блискуче. Я не зовсім зрозумів, що знайшов", пише Фокус.

Дослідники з університету Ставангера заявили, що цей артефакт, ймовірно, прикрашав піхви меча елітного воїна у першій половині VI століття. Археолог Хокон Рейерсен назвав цю знахідку унікальною, зазначивши: "Такі знахідки просто вражають. Шанси знайти щось подібне є мінімальними".

Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Золота фурнітура мала ширину приблизно шість сантиметрів і була прикріплена до піхв меча, що носили на поясі воїна. Експерти вважають, що прикраса належала місцевому вождю або військовому лідеру. За словами професора Сів Крістофферсена, цей предмет є одним із найкращих зразків ювелірного мистецтва тієї епохи.

Виріб прикрашений детальними філігранними візерунками, виконаними з тонких ниток скрученого золотого дроту. Крістофферсен пояснила: "У збереженому вигляді вона підкреслювала б лінії орнаменту та надавала йому мерехтливого вигляду".

Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Дослідники також виявили стилізовані фігури тварин, вплетені в дизайн, що було типовою художньою особливістю в Північній Європі в період Великого переселення народів. Крістофферсен зазначила: "Коли намагаєшся розгледіти цих дивних тварин, завжди варто шукати очі. Тоді швидко побачиш ніс і профіль голови". Артефакт, ймовірно, зображує дві голови тварин, що дивилися одна на одну, поєднуючи людські та тваринні риси в символічний малюнок.

Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Археологи вважають, що сам меч був би однією з найцінніших зброї в регіоні. Рейерсен заявив: "Той, хто носив меч, до якого вона була прикріплена, ймовірно, був вождем у цій місцевості в першій половині VI століття".

Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

На відміну від багатьох церемоніальних прикрас, знайдених в інших частинах Європи, ця золота прикраса мала значні сліди зносу. "Золоті прикраси для піхов меча зазвичай не мають ознак інтенсивного використання. Але ця — зношена. Це вказує на те, що вождь насправді часто нею користувався. Вона демонструвала його статус і владу", — додав Рейерсен.

У Північній Європі відомо лише про 17 подібних прикрас, і жодна з них раніше не була знайдена в Рогаланді. Упродовж останніх двох століть у цій місцевості вже було зроблено значні археологічні знахідки, зокрема срібні намиста, прикрашені золотом, та римський бронзовий казан, який, як вважається, був виготовлений поблизу Рейну близько 300 року н. е.

Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Зараз дослідники вважають, що прикраса, ймовірно, була захована в ущелині скелі як релігійна жертва. У VI столітті Скандинавія пережила важкі часи, пов’язані з кліматичними змінами, які, ймовірно, були спричинені виверженням вулкана у 536 році н. е. Історики вважають, що це виверження призвело до зниження температури, неврожаю та голоду на більшій частині Північної півкулі.

У складні періоди коштовності часто приносили в жертву богам у надії відновити стабільність і процвітання. Рейерсен пояснив: "Приносячи в жертву богам такі чудові предмети, правителі Хове підтверджували свій статус і владу".

Рідкісні предмети, такі як ця золота фурнітура, допомагають пояснити, як місцеві правителі використовували символи багатства та військової сили для збереження влади в один із найнестабільніших періодів в історії Північної Європи.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Heritage Daily, University of Stavanger, forskning.no.