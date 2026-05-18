Поховали зі сріблом, золотом та конем: у Румунії виявили могилу елітного аварського воїна (фото)

На заході Румунії археологи виявили могилу аварського воїна, похованого поруч зі своїм конем та цінними артефактами із срібла та золота. Це поховання, датоване VI–VII століттями н. е., знайшли під час археологічних досліджень, пов’язаних із будівництвом західної об’їзної дороги Тімішоари.

За словами представників Регіонального управління доріг та мостів Тімішоара, могила пов'язана з аварами — народом кінних воїнів, які пересувалися Карпатським басейном у період, позначений міграціями, війнами та політичними змінами по всій Європі.

Одним із найважливіших елементів знахідки було спільне поховання воїна та його коня. Археологи пояснили, що такі могили були рідкісними і зазвичай пов’язані з особами високого військового чи соціального рангу. У культурі аварців кінь відображав статус, військову ідентичність та здатність швидко переміщатися великими територіями.

Фото: DRDP Timișoara

Розкопки проводилися вздовж майбутнього маршруту Західної об’їзної дороги Тімішоари, де фахівці з Історичного музею Сату-Маре продовжували археологічні роботи відповідно до румунських законів про охорону культурної спадщини.

Сучасні інфраструктурні проєкти в Європі часто виявляють сліди стародавніх цивілізацій, і ця знахідка не стала винятком. Під запланованою дорогою археологи знайшли свідчення присутності аварців у нижній частині Дунайського регіону та ширшому Карпатському басейні.

Дослідники також зазначили, що під час попередніх розкопок у цій же місцевості були виявлені римські сліди II–IV століть н. е. Ці знахідки свідчать про те, що регіон навколо Тімішоари залишався важливим упродовж кількох століть, ще довго після занепаду римської влади в Європі.

Авари вперше з’явилися в європейській історії у другій половині VI століття. Близько 600 року н. е. вони контролювали значну частину Карпатського басейну та правили над змішаним населенням, до якого входили слов’янські громади та місцеві групи. Їхня територія охоплювала райони, пов’язані з сучасною Румунією, Угорщиною, Сербією, Словаччиною та Австрією.

Багато прикрашені могили все ще надають цінні деталі про аварське суспільство, особливо коли вони містять як воїна з конем, так і дорогі предмети Фото: DRDP Timișoara

На відміну від багатьох інших держав того часу, авари залишили після себе дуже мало письмових свідчень. Більша частина інформації про їхнє суспільство походить із візантійських записів та археологічних знахідок.

Їхні могили стали одним із найяскравіших джерел для розуміння їхньої культури. Поховання коней, зброя, прикрашені ремені, стремена та прикраси свідчили про тісний зв’язок між військовим званням, мобільністю та демонстрацією багатства.

Археологи задокументували понад 60 000 поховань аварського періоду в усьому Карпатському басейні. Навіть при такій великій кількості знахідок, багато прикрашені могили все ще надають цінні деталі про аварське суспільство, особливо коли вони містять як воїна з конем, так і дорогі предмети.

Експерти зазначили, що золоті, срібні та бронзові предмети, знайдені в могилі, могли належати до особистих прикрас Фото: DRDP Timișoara

Поховання коня мало особливе значення в ранньосередньовічних степових традиціях. У багатьох випадках коні супроводжували померлих як символи статусу та вірувань, пов’язаних із загробним життям. Воїн, виявлений поблизу Тімішоари, судячи з усього, запам'ятався не лише як людина, а й як вершник, чия ідентичність залежала від майстерності верхової їзди та військового життя.

Експерти зазначили, що золоті, срібні та бронзові предмети, знайдені в могилі, могли належати до особистих прикрас, спорядження для верхової їзди, аксесуарів або церемоніальних атрибутів, що символізували статус. Консерваційні роботи та подальший аналіз допоможуть визначити їхнє точне призначення.

Ця знахідка додала ще одну важливу сторінку до історії західної Румунії. Навіть без письмових свідчень самих аварців такі знахідки продовжують давати чіткіше уявлення про їхній світ та людей, які колись ним правили.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Arkeonews, DRDP Timișoara.