Норвезький школяр знайшов древній меч: цей артефакт створили що до епохи вікінгів (фото)

Звичайна шкільна екскурсія в Норвегії призвела до важливої археологічної знахідки, коли шестирічний хлопчик помітив іржавий предмет, що стирчав із зораного поля. Знахідка виявилася мечем віком 1300 років.

Хлопчик, Генрік Рефснес Мертведт, учень першого класу, знайшов металевий предмет під час екскурсії в районі Брандбу муніципалітету Гран. Під час прогулянки по сільгоспугіддях разом із однокласниками він помітив частину предмета, що стирчала з землі, пише Фокус.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Спочатку предмет виглядав як звичайний металобрухт, покритий іржею та землею. Однак його форма швидко викликала занепокоєння серед дітей та вчителів. Замість того, щоб залишити його собі на згадку, школа повідомила місцевих археологів, і це рішення допомогло зберегти важливий артефакт раннього середньовіччя.

Відео дня

Пізніше фахівці визначили, що це меч, заточений з одного боку. Цей тип зброї зазвичай пов'язують із періодом Меровінгів у Скандинавії, що датується приблизно 550–800 роками н. е. і передував епосі вікінгів. Подібні леза також пов'язані з ранньосередньовічними європейськими традиціями, іноді їх називають саксами або скрамаксами.

Спочатку предмет виглядав як звичайний металобрухт, покритий іржею та землею Фото: Kulturarv i Innlandet via Facebook

Вік меча, що становить близько 1300 років, відносить його до перехідного етапу скандинавської історії. У цей період у всьому регіоні формувалися місцеві владні угруповання та воєнна еліта.

Знахідка походить з Хаделанда, історичного району на південному сході Норвегії, відомого родючими сільськогосподарськими угіддями, курганами та пам'ятками залізної доби.

Оскільки меч знайшли в обробленому ґрунті, регулярне оранка могла з часом перемістити або пошкодити його. Сільськогосподарська діяльність часто порушує стародавні пам'ятки, ламаючи крихкі залізні предмети та розкидаючи історичні докази. Швидка реакція школи, ймовірно, зменшила подальші пошкодження.

Вік меча, що становить близько 1300 років, відносить його до перехідного етапу скандинавської історії Фото: Kulturarv i Innlandet via Facebook

Після повідомлення про знахідку меч передали до Музею культурної історії в Осло, де розпочалися роботи з консервації та дослідження. Очікується, що фахівці використовуватимуть рентгенівську візуалізацію та металургійний аналіз для вивчення його структури та стану збереження.

Залізні предмети цього періоду часто сильно кородовані, але все одно можуть зберігати цінну наукову інформацію. Навіть сильно іржаві леза можуть розкрити, як їх виготовляли та як використовували, якщо досліджувати їх сучасними методами.

Важливо

Мінімальна ймовірність: турист знайшов золотий артефакт під поваленим деревом (фото)

Ця історія привернула увагу не лише через вік меча, а й через те, як його знайшли. Археологічні дослідження зазвичай залежать від кваліфікованих експертів, проте важливі знахідки можуть з’являтися й завдяки уважному спостереженню громадськості.

Раніше Фокус писав про скарб золотих браслетів, знайдений у Данії. Археологи датують артефакти епохою вікінгів.

Також ми розповідали про рідкісні монети, знайдені у Данії. Замість портрета короля на кожній монеті було зображено Агнця Божого — центральний християнський символ.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Facebook-сторінка "Kulturarv i Innlandet".