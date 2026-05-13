Норвежский школьник нашел древний меч: этот артефакт создали еще до эпохи викингов (фото)

Обычная школьная экскурсия в Норвегии привела к важной археологической находке, когда шестилетний мальчик заметил ржавый предмет, торчащий из вспаханного поля. Находка оказалась мечом возрастом 1300 лет.

Мальчик, Генрик Рефснес Мертведт, ученик первого класса, нашёл металлический предмет во время экскурсии в районе Брандбу муниципалитета Гран. Во время прогулки по сельхозугодьям вместе с одноклассниками он заметил часть предмета, торчащую из земли, пишет Фокус.

Сначала предмет выглядел как обычный металлолом, покрытый ржавчиной и землей. Однако его форма быстро вызвала беспокойство среди детей и учителей. Вместо того, чтобы оставить его себе на память, школа уведомила местных археологов, и это решение помогло сохранить важный артефакт раннего средневековья.

Позже специалисты определили, что это меч, заточенный с одной стороны. Этот тип оружия обычно связывают с периодом Меровингов в Скандинавии, который датируется примерно 550-800 годами н. э. и предшествовал эпохе викингов. Подобные лезвия также связаны с раннесредневековыми европейскими традициями, иногда их называют саксами или скрамаксами.

Возраст меча, составляющий около 1300 лет, относит его к переходному этапу скандинавской истории. В этот период во всем регионе формировались местные властные группировки и военная элита.

Находка происходит из Хаделанда, исторического района на юго-востоке Норвегии, известного плодородными сельскохозяйственными угодьями, курганами и памятниками железного века.

Поскольку меч нашли в обработанной почве, регулярная вспашка могла со временем переместить или повредить его. Сельскохозяйственная деятельность часто нарушает древние памятники, ломая хрупкие железные предметы и разбрасывая исторические доказательства. Быстрая реакция школы, вероятно, уменьшила дальнейшие повреждения.

После сообщения о находке меч передали в Музей культурной истории в Осло, где начались работы по консервации и исследования. Ожидается, что специалисты будут использовать рентгеновскую визуализацию и металлургический анализ для изучения его структуры и состояния сохранности.

Железные предметы этого периода часто сильно корродированы, но все равно могут хранить ценную научную информацию. Даже сильно ржавые лезвия могут раскрыть, как их изготавливали и как использовали, если исследовать их современными методами.

Эта история привлекла внимание не только из-за возраста меча, но и из-за того, как его нашли. Археологические исследования обычно зависят от квалифицированных экспертов, однако важные находки могут появляться и благодаря внимательному наблюдению общественности.

При написании этого материала использованы источники: Arkeonews, Facebook-страница "Kulturarv i Innlandet".