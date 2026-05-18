Похоронили с серебром, золотом и конем: в Румынии обнаружили могилу элитного аварского воина (фото)

На западе Румынии археологи обнаружили могилу аварского воина, похороненного рядом со своим конем и ценными артефактами из серебра и золота. Это захоронение, датированное VI-VII веками н. э., нашли во время археологических исследований, связанных со строительством западной объездной дороги Тимишоары.

По словам представителей Регионального управления дорог и мостов Тимишоара, могила связана с аварами — народом конных воинов, которые передвигались по Карпатскому бассейну в период, обозначенный миграциями, войнами и политическими изменениями по всей Европе.

Одним из важнейших элементов находки было совместное захоронение воина и его лошади. Археологи объяснили, что такие могилы были редкими и обычно связаны с лицами высокого военного или социального ранга. В культуре аварцев конь отражал статус, военную идентичность и способность быстро перемещаться по большим территориям.

Фото: DRDP Timișoara

Раскопки проводились вдоль будущего маршрута Западной объездной дороги Тимишоары, где специалисты из Исторического музея Сату-Маре продолжали археологические работы в соответствии с румынскими законами об охране культурного наследия.

Современные инфраструктурные проекты в Европе часто обнаруживают следы древних цивилизаций, и эта находка не стала исключением. Под запланированной дорогой археологи нашли свидетельства присутствия аварцев в нижней части Дунайского региона и более широком Карпатском бассейне.

Исследователи также отметили, что во время предыдущих раскопок в этой же местности были обнаружены римские следы II-IV веков н. э. Эти находки свидетельствуют о том, что регион вокруг Тимишоары оставался важным на протяжении нескольких веков, еще долго после упадка римской власти в Европе.

Авары впервые появились в европейской истории во второй половине VI века. Около 600 года н. э. они контролировали значительную часть Карпатского бассейна и правили над смешанным населением, в которое входили славянские общины и местные группы. Их территория охватывала районы, связанные с современной Румынией, Венгрией, Сербией, Словакией и Австрией.

Фото: DRDP Timișoara

В отличие от многих других государств того времени, авары оставили после себя очень мало письменных свидетельств. Большая часть информации об их обществе происходит из византийских записей и археологических находок.

Их могилы стали одним из самых ярких источников для понимания их культуры. Захоронения лошадей, оружие, украшенные ремни, стремена и украшения свидетельствовали о тесной связи между военным званием, мобильностью и демонстрацией богатства.

Археологи задокументировали более 60 000 захоронений аварского периода по всему Карпатскому бассейну. Даже при таком большом количестве находок, многие украшенные могилы все еще предоставляют ценные детали об аварском обществе, особенно когда они содержат как воина с лошадью, так и дорогие предметы.

Фото: DRDP Timișoara

Погребение лошади имело особое значение в раннесредневековых степных традициях. Во многих случаях лошади сопровождали умерших как символы статуса и верований, связанных с загробной жизнью. Воин, обнаруженный вблизи Тимишоары, судя по всему, запомнился не только как человек, но и как всадник, чья идентичность зависела от мастерства верховой езды и военной жизни.

Эксперты отметили, что золотые, серебряные и бронзовые предметы, найденные в могиле, могли принадлежать к личным украшениям, снаряжению для верховой езды, аксессуарам или церемониальным атрибутам, символизирующим статус. Консервационные работы и дальнейший анализ помогут определить их точное назначение.

Эта находка добавила еще одну важную страницу в историю западной Румынии. Даже без письменных свидетельств самих аварцев такие находки продолжают давать более четкое представление об их мире и людях, которые когда-то им правили.

При написании этого материала использованы материалы Arkeonews, DRDP Timișoara.