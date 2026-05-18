Маленький артефакт скрывал большую тайну: 1700-летняя находка озадачила исследователей (фото)

В Германии археологи обнаружили необычную стеклянную бусину на месте поселения, которому 1700 лет, и эта находка подняла вопрос о том, как люди повторно использовали ценные предметы в позднеримский период. Бусину, украшенную бледными волнистыми полосами, нашли в Либерзе во время раскопок, проведенных перед началом работ по добыче гравия в этом районе.

Раскопки проводились с декабря 2025 года по апрель 2026 года на площади примерно 3 200 квадратных метров. Исследователи из Landesamt für Archäologie Sachsen обследовали территорию, прежде чем работы по добыче гравия могли повредить любые исторические остатки, скрытые под землей.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Команда обнаружила остатки поселения, датируемого III-V веками н. э., периодом, когда Центральная Европа переживала значительные политические и социальные изменения, связанные с эпохой великого переселения народов.

Відео дня

Либерзе расположено в Саксонской долине Эльбы между городами Риза и Торгау. Археологи задокументировали ямы от столбов и остатки нескольких деревянных длинных домов, а также меньшие углубленные сооружения, известные как ямные дома или Grubenhäuser.

Более масштабные раскопки также выявили признаки преимущественно самодостаточной экономики села Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen

Длинные дома имели длину до 20 метров и, вероятно, использовались как жилье и приют для животных, что свидетельствует о том, насколько тесно повседневная жизнь и сельскохозяйственная деятельность были связаны в этом поселении.

Меньшие ямные дома, судя по всему, использовались для хранения и хозяйственных работ. В одном из этих зданий ученые нашли доказательства производства текстиля. Археологи обнаружили 30 глиняных грузиков для ткацкого станка, которые когда-то крепились к вертикальным ткацким станкам, чтобы удерживать нити натянутыми во время ткачества.

Археологи обнаружили 30 глиняных грузиков для ткацкого станка, которые когда-то крепились к вертикальным ткацким станкам Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen

Ученые также нашли глиняное прясло — небольшой предмет, который использовался для прядения шерсти в нить. В позднеримский имперский период овечья шерсть была одним из основных материалов для изготовления одежды в большей части Европы.

Темная стеклянная бусина стала особенно важной, поскольку ее обнаружили в яме поселения, а не внутри могилы. Подобные бусины обычно связывают с захоронениями женщин и личными украшениями.

Сейчас исследователи считают, что этот предмет позже мог быть использован для прядения шерсти. Его размер, вес и место находки подтверждают эту гипотезу, хотя археологи еще не подтвердили ее с уверенностью.

Длинные дома имели длину до 20 метров и, вероятно, использовались как жилье и приют для животных Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen

Если это предположение верно, то эта бусина может продемонстрировать, как предметы меняли свое назначение со временем в сельских общинах. Предмет, который когда-то служил украшением или имел социальное значение, впоследствии стал практическим бытовым инструментом. Такое повторное использование было распространено в поселениях, где материалы и изделия ручной работы имели высокую ценность.

Более масштабные раскопки также обнаружили признаки преимущественно самодостаточной экономики села. Археологи нашли обломки керамики, следы сохранившегося зерна и обожженную глину со стен зданий. Обгоревшее зерно и обожженная глиняная штукатурка свидетельствуют о том, что в какой-то момент своей истории поселение подверглось серьезному пожару. Исследователи еще не установили, стал ли именно пожар причиной покидания села.

Сейчас продолжаются дальнейшие научные исследования, в частности радиоуглеродное датирование угля и растительных остатков. Эти анализы могут помочь установить более точные временные рамки как для самого поселения, так и для разрушительного пожара.

Опрос Какие научные темы вам интересно читать? Опрос открыт до Космос Искусственный интеллект Робототехника Археология Природа Здоровье Зеленая энергетика История Точные науки Голосувати

Раскопки в Либерзе позволяют подробнее ознакомиться с сельской жизнью в Саксонии до и во время ранних германских миграций. Длинные дома поселения, инструменты для ткачества, ямы для хранения и обгоревшие постройки свидетельствуют о том, как местные общины выживали благодаря земледелию, ткачеству и домашнему производству.

Другие новости науки

В Румынии археологи нашли могилу аварского воина. Кроме ценных артефактов из золота и серебра, исследователи обнаружили останки лошади.

В Швеции ученые обнаружили доисторическое ритуальное место, которое когда-то располагалось возле древнего прибрежного залива. Во время раскопок археологи нашли редкие артефакты из бронзы.

При написании этого материала использованы материалы Arkeonews, Landesamt für Archäologie Sachsen.