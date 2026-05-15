Христофор Колумб врал о своем происхождении: исследование ДНК раскрыло неожиданную правду (фото)

Недавнее генетическое исследование опровергло давнее убеждение о том, что Христофор Колумб родился в скромной семье в Генуе. Испанские ученые проанализировали ДНК нескольких его потомков и предположили, что Колумб, возможно, происходил из знатной галисийской семьи.

Эти выводы могут изменить взгляд историков на происхождение человека, возглавившего знаменитые атлантические путешествия в конце XV века.

Исследования проводили ученые из Мадридского университета Комплутенсе и лаборатории Citogen. Ученые проанализировали останки, найденные в крипте семьи графов Гельвес в Испании, где были похоронены несколько потомков Колумба. По словам исследователей, на этом месте было "самое большое скопление прямых потомков Колумба — по меньшей мере семь, в том числе его внуки".

Ученые исследовали ДНК 12 человек, похороненных в крипте, и обнаружили неожиданную генетическую связь между двумя людьми, которых ранее не считали исторически связанными. Одним из них был Хорхе Альберто де Португалия, третий граф Гельвес и подтвержденный потомок Колумба. Другой была Мария де Кастро Гирон де Португалия, галисийская аристократка, связанная с одной из ведущих аристократических семей Испании.

Используя более 10 000 генетических маркеров и компьютерную модель, охватывающую 16 поколений, исследователи предположили, что Педро Мадруга был наиболее вероятным общим предком. Мадруга был крупным феодалом из Галисии XV века и контролировал большие территории из замка Сотомайор в провинции Понтеведра.

Ученые провели тест, который они назвали "виртуальным нокаутом". В этой цифровой реконструкции Педро Мадруга изъяли из модели генеалогического дерева. После этого генетическая связь между потомками полностью исчезла, что заставило исследователей считать, что он играл центральную роль в родственной связи, связанной с Колумбом.

Теория галисийского происхождения Колумба существует уже более века, но эти новые доказательства ДНК являются самым сильным научным подтверждением на сегодня. Исследователи также указали на несколько исторических деталей, которые, по их мнению, подкрепляют эту гипотезу.

Педро Мадруга исчез из исторических записей около 1486 года, в то время как Колумб появился при дворе католических монархов в тот же период. Как сообщается, в сочинениях Колумба присутствовали черты галисийско-португальского языка, а части его герба напоминали символы, связанные с семьей Сотомайор.

Несмотря на эти выводы, многие историки до сих пор поддерживают традиционную точку зрения, что Колумб родился в Генуе. Одной из главных причин является его завещание 1498 года, где Генуя указана как место его рождения. Исследователи, участвовавшие в новом исследовании, признали, что доказательства остаются косвенными, поскольку основываются на анализе останков потомков, а не на ДНК, взятой непосредственно у самого Колумба. Они подчеркнули, что перед тем, как делать окончательные выводы, необходима независимая проверка.

Эта же исследовательская группа также в течение двух десятилетий изучала кости, похороненные в Севильском соборе. В 2024 году они объявили, что ДНК-тестирование "с абсолютной уверенностью" подтвердило, что останки принадлежали Колумбу, который умер в 1506 году.

Если будущие исследования подтвердят эти выводы, Колумба больше не будут рассматривать как итальянского аутсайдера, поднявшегося из бедности, а как члена северной испанской знати, связанного с влиятельными средневековыми семьями.

При написании этого материала использованы материалы Daily Mail.