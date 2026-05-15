Христофор Колумб брехав про своє походження: дослідження ДНК розкрило неочікувану правду (фото)

Вчені дослідили останки нащадків Колумба
Нещодавнє дослідження спростувало переконання про те, що Христофр Колумб народився у скромній родині в Генуї

Нещодавнє генетичне дослідження спростувало давнє переконання про те, що Христофр Колумб народився у скромній родині в Генуї. Іспанські вчені проаналізували ДНК кількох його нащадків і припустили, що Колумб, можливо, походив із знатної галісійської родини.

Ці висновки можуть змінити погляд істориків на походження людини, яка очолила знамениті атлантичні подорожі наприкінці XV століття.

Дослідження проводили вчені з Мадридського університету Комплутенсе та лабораторії Citogen. Вчені проаналізували останки, знайдені у крипті родини графів Гельвес в Іспанії, де було поховано кількох нащадків Колумба. За словами дослідників, на цьому місці було "найбільше скупчення прямих нащадків Колумба — щонайменше семеро, зокрема його онуки".

Вчені дослідили ДНК 12 осіб, похованих у крипті, та виявили несподіваний генетичний зв’язок між двома людьми, яких раніше не вважали історично пов’язаними. Одним із них був Хорхе Альберто де Португалія, третій граф Гельвес і підтверджений нащадок Колумба. Іншою була Марія де Кастро Гірон де Португалія, галісійська аристократка, пов’язана з однією з провідних аристократичних родин Іспанії.

Використовуючи понад 10 000 генетичних маркерів та комп'ютерну модель, що охоплює 16 поколінь, дослідники припустили, що Педро Мадруга був найімовірнішим спільним предком. Мадруга був великим феодалом з Галісії XV століття і контролював великі території з замку Сотомайор у провінції Понтеведра.

Вчені провели тест, який вони назвали "віртуальним нокаутом". У цій цифровій реконструкції Педро Мадруга вилучили з моделі генеалогічного дерева. Після цього генетичний зв'язок між нащадками повністю зник, що змусило дослідників вважати, що він відігравав центральну роль у родинному зв'язку, пов'язаному з Колумбом.

Теорія галісійського походження Колумба існує вже понад століття, але ці нові докази ДНК є найсильнішим науковим підтвердженням на сьогодні. Дослідники також вказали на кілька історичних деталей, які, на їхню думку, підкріплюють цю гіпотезу.

Педро Мадруга зник з історичних записів близько 1486 року, тоді як Колумб з’явився при дворі Католицьких монархів у той самий період. Як повідомляється, у творах Колумба були присутні риси галісійсько-португальської мови, а частини його герба нагадували символи, пов'язані з родиною Сотомайор.

Попри ці висновки, багато істориків досі підтримують традиційну точку зору, що Колумб народився в Генуї. Однією з головних причин є його заповіт 1498 року, де Генуя вказана як місце його народження. Дослідники, які брали участь у новому дослідженні, визнали, що докази залишаються непрямими, оскільки ґрунтуються на аналізі останків нащадків, а не на ДНК, взятій безпосередньо у самого Колумба. Вони наголосили, що перед тим, як робити остаточні висновки, необхідна незалежна перевірка.

Ця ж дослідницька група також протягом двох десятиліть вивчала кістки, поховані в Севільському соборі. У 2024 році вони оголосили, що ДНК-тестування "з абсолютною впевненістю" підтвердило, що останки належали Колумбу, який помер у 1506 році.

Якщо майбутні дослідження підтвердять ці висновки, Колумба більше не розглядатимуть як італійського аутсайдера, який піднявся з бідності, а як члена північної іспанської знаті, пов’язаного з впливовими середньовічними родинами.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Daily Mail.