Наконец-то положили конец: ученые узнали, действительно ли сестру Клеопатры похоронили в Эфесе (фото)

Ученые и историки более века пытались выяснить, принадлежит ли таинственная гробница в древнем Эфесе младшей сестре Клеопатры. Новое научное исследование наконец дало ответ, положив конец десятилетиям спекуляций относительно возможного захоронения Арсины IV.

Тайна началась в 1904 году, когда археологи обнаружили памятник, названный "Восьмиугольник", в Эфесе, древнем греческом городе, расположенном на территории современной Турции. Сначала исследователи считали, что это сооружение было памятником победы.

Ситуация изменилась в 1929 году, когда во время раскопок под сооружением обнаружили погребальную камеру. Внутри стоял саркофаг со скелетом молодого человека, умершего в подростковом возрасте. Эта находка сразу же вызвала вопросы, поскольку захоронения внутри городских стен в древности были чрезвычайно редкими. Такие почести обычно оказывались уважаемым политическим деятелям, героям или крупным благотворителям.

Отсутствие надписей оставило личность неизвестной. Интерес к гробнице резко возрос в 1980-х годах, когда австрийский археолог Хильке Тюр выдвинула предположение, что могила могла принадлежать Арсине IV, младшей сестре Клеопатры VII.

После смерти их отца, Птолемея XII, в 51 году до н. э., Клеопатра VII и ее брат Птолемей XIII стали соправителями Египта. Их союз быстро распался, когда Птолемей XIII попытался захватить единоличную власть.

Клеопатра сбежала, а римский полководец Юлий Цезарь вмешался и восстановил ее власть. Во время конфликта Арсиноя провозгласила себя королевой и возглавила сопротивление как против Цезаря, так и против Клеопатры.

Римские войска захватили Арсину и привезли ее в Рим, где она появилась на триумфальном шествии Цезаря как пленница. Фото: Wikimedia Commons

Ее восстание потерпело поражение. Римские войска захватили Арсину и привезли ее в Рим, где она появилась на триумфальном шествии Цезаря как пленница. Хотя такое унижение часто заканчивалось казнью, Цезарь пощадил ее и позволил ей жить в приюте в храме Артемиды в Эфесе.

Древние писатели описывали храм как одно из самых святых мест в средиземноморском мире. Арсиноя оставалась там до 41 года до н. э., когда, по сообщениям, Марк Антоний по просьбе Клеопатры приказал казнить ее. В древних рассказах это убийство считалось шокирующим, поскольку произошло в религиозном святилище.

Сторонники теории Тюр считают, что архитектура Восьмиугольника соответствует королевскому происхождению Арсины. Восьмиугольное сооружение напоминает элементы знаменитого Александрийского маяка, а его пирамидальная крыша воспроизводит египетские стили. Датировка памятника совместима с датой смерти Арсины, что подкрепляет мысль о том, что гробница принадлежала изгнанной принцессе.

Исследователи пытались подтвердить идентификацию с помощью научного анализа, но быстро возникли проблемы. Череп, обнаруженный в гробнице, исчез во время Второй мировой войны, заставив ученых полагаться на старые фотографии и измерения 1920-х годов.

Некоторые ранние реконструкции утверждали, что лицо имело африканские, греческие и египетские черты, что соответствовало птолемеевской королевской семье. Однако более поздние ученые критиковали эти выводы, поскольку они основывались на устаревших методах, которые пытались определить происхождение по форме черепа.

Историк Мэри Бирд позже указала на несколько основных слабых мест в этой теории. Ни одна надпись не связывает гробницу с Арсиноей, а скелет выглядит слишком молодым, поскольку Арсиноя, вероятно, умерла в возрасте около двадцати лет, а не в подростковом возрасте. Некоторые эксперты также утверждают, что Восьмиугольник, возможно, построили во времена правления императора Августа, после смерти Арсинои.

Несмотря на сомнения, эта история оставалась популярной на протяжении десятилетий. Тайну казалось невозможно разгадать вплоть до 2022 года, когда исследователи из Университета Граца нашли пропавший череп в Вене, используя архивные записи и фотографии.

Это открытие позволило команде из Венского университета под руководством Герхарда В. Вебера провести современные исследования в 2024 году. Ученые исследовали череп, бедренную кость и ребро с помощью генетического анализа, радиоуглеродного датирования и детальных анатомических исследований.

Тесты показали, что кости принадлежали одному человеку, который умер где-то между 205 и 36 годами до н. э. Однако самое важное открытие сделали благодаря анализу ДНК, который обнаружил Y-хромосому. Лицо, похороненное в Восьмиугольнике, было мужчиной.

Дальнейшее исследование показало, что на момент смерти мальчику, вероятно, было от одиннадцати до четырнадцати лет. Исследователи также обнаружили признаки синдрома Треачера-Коллинза — редкого генетического заболевания, влияющего на развитие костей лица. Его верхняя челюсть была сформирована неправильно, а нижняя казалась чрезвычайно маленькой. Генетические данные указывают на то, что его предки происходили с Апеннинского полуострова или Сардинии, а не из Египта.

Эти выводы наконец положили конец длительной дискуссии. Знаменитый "Восьмиугольник Эфеса" оказался не местом захоронения Арсины IV. Вместо этого там были найдены останки неизвестного мальчика римской эпохи, личность которого, возможно, так и останется неизвестной.

Эта история показывает, как исторические тайны могут храниться на протяжении поколений, прежде чем современная наука полностью изменит картину событий. Она также демонстрирует, как легко драматические теории могут приобрести популярность, даже когда доказательств остается мало.

При написании этого материала использованы материалы Wikipedia, Turkish Archaeological News.