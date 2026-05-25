Пеннинские горы полны дыр: они помогают бороться с изменением климата (фото)

На севере Англии ученые работают над восстановлением поврежденных торфяников в Пеннинских горах, создавая тысячи неглубоких ям, предназначенных для удержания воды и содействия возвращению редких видов мха. Работы сосредоточены на восстановлении торфяников, которые были повреждены в результате многовековой добычи полезных ископаемых, промышленного загрязнения и осушения.

Для замедления стока дождевой воды по холмам и сохранения влаги в почве в течение длительного времени исследователи выкопали небольшие бассейны в форме полумесяца. Первые результаты показали, что этот метод помогает мху и траве вернуться в районы, которые когда-то стали бесплодными ландшафтами.

Пеннины имеют долгую промышленную историю, связанную с добычей угля и свинца, восходящую ко временам Римской империи. Во время промышленной революции соседние города, в частности Манчестер, Лидс и Шеффилд, в значительной степени полагались на фабрики, работающие на угле.

Дым от этих предприятий переносил загрязнители, такие как свинец и мышьяк, на окружающие холмы. Со временем загрязнение повредило растительность и оставило большие участки обнаженного торфа уязвимыми к эрозии. На холмах образовались глубокие овраги, оставив близлежащие ландшафты изуродованными и голыми.

То, что исчезло за относительно короткий период, на самом деле формировалось более 8 000 лет. Торфяники развиваются медленно, поскольку слои частично разложившегося растительного материала накапливаются в условиях переувлажнения. Эти водно-болотные угодья зависят от тщательного баланса влаги, который ограничивает разложение, но при этом позволяет растениям выживать.

Когда свежий мох растет поверх более старых слоев, нижний материал погружается в воду и медленно превращается в торф Фото: Адам Джонстон

Одним из важнейших видов в этом процессе является мох сфагнум. Ученые часто описывают его как основу экосистем торфяников, поскольку он может удерживать до 20 раз больше воды, чем весит сам. Когда свежий мох растет поверх более старых слоев, нижний материал погружается в воду и медленно превращается в торф. Хотя торфяники растут всего на несколько миллиметров каждый год, со временем они образуют глубокие слои, богатые углеродом.

Важность торфяников выходит далеко за пределы самих холмов. Торфяники Великобритании хранят более 3 миллиардов тонн углерода, что намного больше, чем углерод, хранящийся в лесах страны. Когда торфяники высыхают или повреждаются, они перестают эффективно хранить углерод и вместо этого выпускают парниковые газы обратно в атмосферу.

Предварительные наблюдения показали, что торфяники с бассейнами дольше оставались влажными Фото: Адам Джонстон

С начала 2000-х годов экоактивисты и исследователи работают над восстановлением поврежденных болот, блокируя эрозионные каналы, высаживая растительность и восстанавливая влажные условия. Новый метод разработали для более равнинных торфяников, где традиционные каменные или деревянные дамбы менее эффективны.

Исследователи из Манчестерского университета и Национального фонда изучают долгосрочные последствия этого проекта. Сильная засуха 2025 года стала первым серьезным испытанием для восстановленных территорий. Предыдущие наблюдения показали, что торфяники с бассейнами дольше оставались влажными, чем не восстановленные участки, что помогло создать условия, необходимые для выживания мха сфагнума во время засушливой погоды.

Восстановление торфяников также может снизить риск лесных пожаров, поскольку более жаркие и сухие лета становятся все более распространенными в Великобритании. Влажный торфяник гораздо реже загорается, чем сухой, деградированный грунт.

Работы, проводимые в Пеннинах, являются попыткой возместить экологический ущерб, причиненный веками промышленной деятельности. Этот проект является потенциальным способом восстановления одного из важнейших природных хранилищ углерода в Великобритании и защиты ландшафта для будущих поколений.

При написании этого материала использованы материалы Phys.org, The Conversation.