Пеннінські гори повні дір: вони допомагають боротися зі зміною клімату (фото)

На півночі Англії вчені працюють над відновленням пошкоджених торфовищ у Пеннінських горах, створюючи тисячі неглибоких ям, призначених для утримання води та сприяння поверненню рідкісних видів моху. Роботи зосереджені на відновленні торфовищ, які зазнали пошкоджень внаслідок багатовікового видобутку корисних копалин, промислового забруднення та осушення.

Для уповільнення стоку дощової води по пагорбах та збереження вологи в ґрунті упродовж тривалішого часу дослідники викопали невеликі басейни у формі півмісяця. Перші результати показали, що цей метод допомагає моху та траві повернутися в райони, які колись стали безплідними ландшафтами.

Пенніни мають довгу промислову історію, пов’язану з видобутком вугілля та свинцю, що сягає часів Римської імперії. Під час промислової революції сусідні міста, зокрема Манчестер, Лідс та Шеффілд, значною мірою покладалися на фабрики, що працювали на вугіллі.

Дим від цих підприємств переносив забруднювачі, такі як свинець та миш’як, на навколишні пагорби. З часом забруднення пошкодило рослинність і залишило великі ділянки оголеного торфу вразливими до ерозії. На пагорбах утворилися глибокі яри, залишивши довколишні ландшафти понівеченими та голими.

Те, що зникло за відносно короткий період, насправді формувалося понад 8 000 років. Торфовища розвиваються повільно, оскільки шари частково розкладеного рослинного матеріалу накопичуються в умовах перезволоження. Ці водно-болотні угіддя залежать від ретельного балансу вологи, який обмежує розкладання, але при цьому дозволяє рослинам виживати.

Коли свіжий мох росте поверх старіших шарів, нижній матеріал занурюється у воду і повільно перетворюється на торф Фото: Адам Джонстон

Одним із найважливіших видів у цьому процесі є мох сфагнум. Вчені часто описують його як основу екосистем торфовищ, оскільки він може утримувати до 20 разів більше води, ніж важить сам. Коли свіжий мох росте поверх старіших шарів, нижній матеріал занурюється у воду і повільно перетворюється на торф. Хоча торфовища зростають лише на кілька міліметрів щороку, з часом вони утворюють глибокі шари, багаті на вуглець.

Важливість торфовищ виходить далеко за межі самих пагорбів. Торфовища Великої Британії зберігають понад 3 мільярди тонн вуглецю, що набагато більше, ніж вуглець, що зберігається в лісах країни. Коли торфовища висихають або пошкоджуються, вони перестають ефективно зберігати вуглець і натомість випускають парникові гази назад в атмосферу.

Попередні спостереження показали, що торфовища з басейнами довше залишалися вологими Фото: Адам Джонстон

З початку 2000-х років екоактивісти та дослідники працюють над відновленням пошкоджених боліт, блокуючи ерозійні канали, висаджуючи рослинність та відновлюючи вологі умови. Новий метод розробили для більш рівнинних торфовищ, де традиційні кам’яні або дерев’яні дамби менш ефективні.

Дослідники з Манчестерського університету та Національного фонду вивчають довгострокові наслідки цього проєкту. Сильна посуха 2025 року стала першим серйозним випробуванням для відновлених територій. Попередні спостереження показали, що торфовища з басейнами довше залишалися вологими, ніж не відновлені ділянки, що допомогло створити умови, необхідні для виживання моху сфагнуму під час посушливої погоди.

Відновлення торфовищ також може знизити ризик лісових пожеж, оскільки спекотніші та сухіші літа стають все більш поширеними у Великобританії. Вологе торфовище набагато рідше загоряється, ніж сухий, деградований ґрунт.

Роботи, що проводяться в Пеннінах, є спробою відшкодувати екологічну шкоду, заподіяну століттями промислової діяльності. Цей проєкт є потенційним способом відновлення одного з найважливіших природних сховищ вуглецю у Великій Британії та захисту ландшафту для майбутніх поколінь.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Phys.org, The Conversation.