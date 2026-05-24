Ель-Ніньйо прийде до липня 2026 року: чи чекати подвійного удару (фото)

Вчені попереджають, що до липня 2026 року може повернутися Ель-Ніньйо і це може спричинити серйозні погодні проблеми в різних частинах світу. Останнє попередження Національного управління з океанів і атмосфери (NOAA) було значною мірою присвячене зростаючій загрозі повеней уздовж узбережжя США.

Дослідники зазначили, що підвищення рівня моря вже призвело до збільшення кількості повеней під час припливів за останні роки, а настання Ель-Ніньо може ще більше погіршити ситуацію.

За даними NOAA, прибережні громади можуть зіткнутися з тим, що експерти називають "подвійним ударом". Вільям Світ, океанограф та експерт з питань повеней у NOAA, пояснив: "Перший удар — це десятиліття підвищення рівня моря, через що у багатьох прибережних громадах вода майже досягла межі. А тепер із цим другим ударом — сильним Ель-Ніньйо — прибережні громади стикаються з більш частими, глибокими та поширеними припливними повенями як на Західному, так і на Східному узбережжях".

Світ вказав на попередні сильні явища Ель-Ніньйо, зокрема у 2015–2016 та 2023–2024 роках, коли у багатьох прибережних районах спостерігалося різке зростання кількості повеней. Вчені зараз очікують, що подібні умови знову виникнуть у 2026 році, оскільки температура океану поблизу екватора у Тихому океані продовжує зростати.

Фото: Wikimedia Commons

Ель-Ніньйо є частиною більш масштабної кліматичної системи, відомої як ENSO. Цей природний цикл зумовлений змінами температури океану та атмосферного тиску в тропічній частині Тихого океану. Хоча система формується в одному регіоні, її наслідки поширюються по всьому світу і можуть впливати на кількість опадів, посухи, шторми, спекотні періоди та тропічні циклони.

ENSO проходить три різні фази. Ель-Ніньйо — це тепла фаза, Ла-Нінья — холодна фаза, а також існує нейтральна фаза, коли умови є більш стабільними. Упродовж 2025 року світ пережив слабке явище Ла-Нінья, яке тривало до початку 2026 року, після чого умови повернулися до нейтрального стану. Зараз вчені оцінюють, що ймовірність формування Ель-Ніньйо в період з травня по липень 2026 року становить 82 відсотки.

Погодні ефекти, пов'язані з Ель-Ніньйо, варіюються залежно від регіону. У Сполучених Штатах тепліші води Тихого океану зазвичай виштовхують більше вологи в атмосферу. Це може призвести до сильніших штормів, рясніших опадів та вологіших зим, особливо вздовж Західного узбережжя. Річки можуть швидко розливатися, а перенасичений ґрунт та перевантажені дренажні системи можуть збільшити ризик повеней.

Фото: The National Hurricane Center

На Східному узбережжі також можуть спостерігатися сильніші повені, хоча їхні наслідки зазвичай менш драматичні, ніж у західних штатах. Водночас інші регіони світу можуть зіткнутися з протилежною проблемою. Наприклад, в Австралії в роки Ель-Ніньйо часто стає спекотніше й сухіше, що підвищує ризик посух, лісових пожеж та сильних спекотних хвиль.

Однією з можливих переваг Ель-Ніньйо є його вплив на урагани в Атлантичному океані. NOAA вважає, що ймовірність того, що сезон ураганів в Атлантиці у 2026 році буде нижче середнього, становить 55 відсотків. Прогнози вказують на те, що цього сезону може бути лише від одного до трьох сильних ураганів. Однак експерти наголошують, що навіть у спокійніший сезон можуть траплятися небезпечні шторми.

Кен Грем, директор Національної служби погоди NOAA, застеріг людей не втрачати пильності. "Хоча вплив Ель-Ніньйо в Атлантичному басейні часто може стримувати розвиток ураганів, все ще існує невизначеність щодо того, як розвиватиметься кожен сезон", — сказав Грем. Він додав: "Саме тому зараз надзвичайно важливо переглянути ваш план підготовки до ураганів. Достатньо лише однієї бурі, щоб сезон став дуже поганим".

Найближчими днями в деяких регіонах Європи очікується сильний тепловий купол, який утримає температуру значно вище середньосезонних показників. За прогнозами, температура підвищиться на 11 градусів Цельсія вище норми і в деяких регіонах сягатиме 38 °C.

Погодні умови у 2026 році можуть стати ще суворішими через зміну кліматичних тенденцій та подальше підвищення температури океану.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали IFLScience.