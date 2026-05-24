Ель-Ніньйо прийде до липня 2026 року: чи чекати подвійного удару (фото)

Ель-Ніньйо може призвести до повеней
Вчені попереджають, що до липня 2026 року може повернутися Ель-Ніньйо

Вчені попереджають, що до липня 2026 року може повернутися Ель-Ніньйо і це може спричинити серйозні погодні проблеми в різних частинах світу. Останнє попередження Національного управління з океанів і атмосфери (NOAA) було значною мірою присвячене зростаючій загрозі повеней уздовж узбережжя США.

Дослідники зазначили, що підвищення рівня моря вже призвело до збільшення кількості повеней під час припливів за останні роки, а настання Ель-Ніньо може ще більше погіршити ситуацію.

За даними NOAA, прибережні громади можуть зіткнутися з тим, що експерти називають "подвійним ударом". Вільям Світ, океанограф та експерт з питань повеней у NOAA, пояснив: "Перший удар — це десятиліття підвищення рівня моря, через що у багатьох прибережних громадах вода майже досягла межі. А тепер із цим другим ударом — сильним Ель-Ніньйо — прибережні громади стикаються з більш частими, глибокими та поширеними припливними повенями як на Західному, так і на Східному узбережжях".

Світ вказав на попередні сильні явища Ель-Ніньйо, зокрема у 2015–2016 та 2023–2024 роках, коли у багатьох прибережних районах спостерігалося різке зростання кількості повеней. Вчені зараз очікують, що подібні умови знову виникнуть у 2026 році, оскільки температура океану поблизу екватора у Тихому океані продовжує зростати.

Ель-Ніньйо починає формуватися
Ель-Ніньйо є частиною більш масштабної кліматичної системи, відомої як ENSO
Ель-Ніньйо є частиною більш масштабної кліматичної системи, відомої як ENSO. Цей природний цикл зумовлений змінами температури океану та атмосферного тиску в тропічній частині Тихого океану. Хоча система формується в одному регіоні, її наслідки поширюються по всьому світу і можуть впливати на кількість опадів, посухи, шторми, спекотні періоди та тропічні циклони.

ENSO проходить три різні фази. Ель-Ніньйо — це тепла фаза, Ла-Нінья — холодна фаза, а також існує нейтральна фаза, коли умови є більш стабільними. Упродовж 2025 року світ пережив слабке явище Ла-Нінья, яке тривало до початку 2026 року, після чого умови повернулися до нейтрального стану. Зараз вчені оцінюють, що ймовірність формування Ель-Ніньйо в період з травня по липень 2026 року становить 82 відсотки.

Погодні ефекти, пов'язані з Ель-Ніньйо, варіюються залежно від регіону. У Сполучених Штатах тепліші води Тихого океану зазвичай виштовхують більше вологи в атмосферу. Це може призвести до сильніших штормів, рясніших опадів та вологіших зим, особливо вздовж Західного узбережжя. Річки можуть швидко розливатися, а перенасичений ґрунт та перевантажені дренажні системи можуть збільшити ризик повеней.

Ель-Ніньйо впливає на урагани
Прогнози вказують на те, що цього сезону може бути лише від одного до трьох сильних ураганів
На Східному узбережжі також можуть спостерігатися сильніші повені, хоча їхні наслідки зазвичай менш драматичні, ніж у західних штатах. Водночас інші регіони світу можуть зіткнутися з протилежною проблемою. Наприклад, в Австралії в роки Ель-Ніньйо часто стає спекотніше й сухіше, що підвищує ризик посух, лісових пожеж та сильних спекотних хвиль.

Однією з можливих переваг Ель-Ніньйо є його вплив на урагани в Атлантичному океані. NOAA вважає, що ймовірність того, що сезон ураганів в Атлантиці у 2026 році буде нижче середнього, становить 55 відсотків. Прогнози вказують на те, що цього сезону може бути лише від одного до трьох сильних ураганів. Однак експерти наголошують, що навіть у спокійніший сезон можуть траплятися небезпечні шторми.

Кен Грем, директор Національної служби погоди NOAA, застеріг людей не втрачати пильності. "Хоча вплив Ель-Ніньйо в Атлантичному басейні часто може стримувати розвиток ураганів, все ще існує невизначеність щодо того, як розвиватиметься кожен сезон", — сказав Грем. Він додав: "Саме тому зараз надзвичайно важливо переглянути ваш план підготовки до ураганів. Достатньо лише однієї бурі, щоб сезон став дуже поганим".

Під час написання цього матеріалу використано матеріали IFLScience.