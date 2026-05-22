Спека ударить по Європі найближчими днями: де і коли очікувати +38 °C (фото)

Найближчими днями в деяких регіонах Європи очікується сильний тепловий купол, який утримає температуру значно вище середньосезонних показників. За прогнозами, температура підвищиться на 11 градусів Цельсія вище норми і в деяких регіонах сягатиме 38 °C.

Синоптики зазначили, що найспекотніші умови, ймовірно, настануть під час вихідних у Великій Британії, а до понеділка температура в Лондоні та деяких районах Англії сягне 33 °C.

За даними Британської метеорологічної служби, спека може стати серйозним викликом для країни. По всій Англії до середи оголошено попередження про небезпеку для здоров’я через спеку, зокрема "помаранчеве" попередження, що охоплює Лондон, Мідлендс та деякі райони східної та південної Англії.

Метеорологічні моделі показали, що температура по всій Європі, як очікується, залишиться на 5–11 °C вище норми до наступного тижня. Експерти пояснили, що сухі ґрунти в Північній Європі можуть посилити спеку. Коли ґрунт втрачає вологу, менше енергії витрачається на випаровування, і більше тепла залишається в повітрі, що ще більше підвищує температуру.

Метеорологи вважають, що спека триватиме кілька днів поспіль із температурами, вищими за середні кліматичні показники Фото: Wikimedia Commons

Емі Ходжсон, метеорологиня з Atmospheric G2, пояснила, що сухі умови можуть утримувати системи високого тиску на місці, створюючи те, що вона описала як "петлю позитивного зворотного зв'язку", яка пригнічує опади та посилює спеку.

Метеорологи вважають, що спека триватиме кілька днів поспіль із температурами, вищими за середні кліматичні показники. У Лондоні Британська метеорологічна служба очікує, що температура досягатиме не менше 28 °C щонайменше три дні поспіль.

В інших регіонах Європи ситуація також погіршиться. Météo-France прогнозують температуру до 31 °C у Парижі та до 35 °C на південному заході Франції. Агентство також попередило, що через зміни клімату спекотні хвилі, ймовірно, будуть наступати раніше та пізніше протягом літнього сезону.

В Іспанії державна служба прогнозування погоди AEMET передбачає максимальну температуру 38 °C у регіонах Гвадіана та Гвадалквівір. Жовті попередження про спеку оголошені для частин північного узбережжя, а також східних і західних районів країни.

Очікується, що тепліші та спокійніші умови також вплинуть на виробництво енергії по всій Європі. Прогнозується, що ясна погода сприятиме збільшенню виробництва сонячної енергії в декількох країнах.

У четвер виробництво сонячної енергії у Франції зросло до 20 074 мегават, тоді як аналітики MetDesk прогнозують високу сонячну потужність у північно-західній Європі до наступного тижня. Водночас очікується, що виробництво вітрової енергії у Франції та Німеччині залишатиметься низьким упродовж вихідних, перш ніж північні вітри покращать показники наступного тижня.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Bloomberg.