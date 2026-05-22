Жара ударит по Европе в ближайшие дни: где и когда ожидать +38 °C (фото)

В ближайшие дни в некоторых регионах Европы ожидается сильный тепловой купол, который удержит температуру значительно выше среднесезонных показателей. По прогнозам, температура повысится на 11 градусов Цельсия выше нормы и в некоторых регионах будет достигать 38 °C.

Синоптики отметили, что самые жаркие условия, вероятно, наступят во время выходных в Великобритании, а к понедельнику температура в Лондоне и некоторых районах Англии достигнет 33 °C.

По данным Британской метеорологической службы, жара может стать серьезным вызовом для страны. По всей Англии до среды объявлено предупреждение об опасности для здоровья из-за жары, в частности "оранжевое" предупреждение, охватывающее Лондон, Мидлендс и некоторые районы восточной и южной Англии.

Метеорологические модели показали, что температура по всей Европе, как ожидается, останется на 5-11 °C выше нормы до следующей недели. Эксперты объяснили, что сухие почвы в Северной Европе могут усилить жару. Когда почва теряет влагу, меньше энергии тратится на испарение, и больше тепла остается в воздухе, что еще больше повышает температуру.

Фото: Wikimedia Commons

Эми Ходжсон, метеоролог из Atmospheric G2, объяснила, что сухие условия могут удерживать системы высокого давления на месте, создавая то, что она описала как "петлю положительной обратной связи", которая подавляет осадки и усиливает жару.

Метеорологи считают, что жара продлится несколько дней подряд с температурами выше средних климатических показателей. В Лондоне Британская метеорологическая служба ожидает, что температура будет достигать не менее 28 °C минимум три дня подряд.

В других регионах Европы ситуация также ухудшится. Météo-France прогнозируют температуру до 31 °C в Париже и до 35 °C на юго-западе Франции. Агентство также предупредило, что из-за изменений климата жаркие волны, вероятно, будут наступать раньше и позже в течение летнего сезона.

В Испании государственная служба прогнозирования погоды AEMET предполагает максимальную температуру 38 °C в регионах Гвадиана и Гвадалквивир. Желтые предупреждения о жаре объявлены для частей северного побережья, а также восточных и западных районов страны.

Ожидается, что более теплые и спокойные условия также повлияют на производство энергии по всей Европе. Прогнозируется, что ясная погода будет способствовать увеличению производства солнечной энергии в нескольких странах.

В четверг производство солнечной энергии во Франции выросло до 20 074 мегаватт, тогда как аналитики MetDesk прогнозируют высокую солнечную мощность в северо-западной Европе до следующей недели. В то же время ожидается, что производство ветровой энергии во Франции и Германии будет оставаться низким в течение выходных, прежде чем северные ветры улучшат показатели на следующей неделе.

При написании этого материала использованы материалы Bloomberg.