Огромный запас пресной воды найден посреди Атлантического океана: куда делась вся соль (видео)

Ученые впервые пробурили морское дно у восточного побережья США и обнаружили нечто любопытное — под Атлантическим океаном скрыт огромный водоем с пресной водой.

Океан покрывает большую часть поверхности нашей планеты, но его соленые воды не подходят для питься. Впрочем, ученые только что подтвердили давнюю теорию о том, что под океаном на самом деле скрывается огромный водоем с пресной водой, пишет Фокус.

Впервые в истории ученым удалось задокументировать и взять пробы из обширной системы "опресненной воды" под морским дном у восточного побережья США. Открытие было сделано в ходе проекта, известного как экспедиция IODP³-NSF 501, в котором приняли участие 40 ученых из 13 стран. Команда отправилась к побережью Новой Англии к югу от мыса Кейп-Код, пробурила морское дно и взяла образцы керна из того, что находится под ним.

Ученые анализируют образцы керна, взятые из-под Атлантического океана, используя цветовую шкалу почв Манселла Фото: NSF

В результате ученые обнаружили слой осадочных пород на глубине около 200 метров под морским дном, насыщенный пресной водой — проще говоря, морской водой, соленость которой резко снизилась. По словам ученых, это можно представить себе как поддонную губку, подобную водоносным горизонтам на суше — обширные подземные массивы, насыщенные водой и служащие резервуарами пресной воды.

Десятилетиями ученые считали, что такие подземные структуры могут существовать в прибрежной зоне, но новые данные наконец-то подтверждают их существование. Отметим, что это первый случай в истории, когда подобная структура была тщательно задокументирована и исследована.

Впрочем, по словам соавтора исследования, Брэндона Дугана из Горной школы Колорадо, многое все еще остается неизвестным. Например, исследователям еще предстоит определить возраст грунтовых вод, их общее количество и воздействие с окружающей морской водой. Микробные сообщества почти наверняка обитают в них, но о том, какие они и как поддерживают свою жизнедеятельность, известно очень мало.

Не менее любопытным является и вопрос о происхождении этой воды. Одна из версий предполагает, что пресная вода могла оказаться здесь, когда уровень моря был примерно на 100 метров ниже, чем сегодня. Альтернативная версия предполагает, что резервуар также мог образоваться под ледниковым покровом или приледниковым озером во время одного из двух ледниковых периодов, примерно 450 000 или 20 000 лет назад.

Авторы признают, что существует еще один открытый вопрос — насколько широко распространены эти пресноводные системы по всему миру. Если они окажутся распространенными, возможно, их можно будет использовать для питьевой воды или сельского хозяйства, подобно наземным водоносным горизонтам. По словам ученых, это открытие особенно важно, поскольку человечество приближается к новой эре нехватки воды.

При написании использовались материалы IFLScience.