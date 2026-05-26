Величезний запас прісної води знайдено посеред Атлантичного океану: куди поділася вся сіль (відео)

Учені вперше пробурили морське дно біля східного узбережжя США і виявили дещо цікаве — під Атлантичним океаном прихована величезна водойма з прісною водою.

Океан покриває більшу частину поверхні нашої планети, але його солоні води не підходять для пиття. Втім, вчені щойно підтвердили давню теорію про те, що під океаном насправді ховається величезна водойма з прісною водою, пише Фокус.

Вперше в історії вченим вдалося задокументувати і взяти проби з великої системи "опрісненої води" під морським дном біля східного узбережжя США. Відкриття було зроблено під час проєкту, відомого як експедиція IODP³-NSF 501, у якому взяли участь 40 учених із 13 країн. Команда вирушила до узбережжя Нової Англії на південь від мису Кейп-Код, пробурила морське дно і взяла зразки керна з того, що знаходиться під ним.

Вчені аналізують зразки керна, взяті з-під Атлантичного океану, використовуючи колірну шкалу ґрунтів Манселла Фото: NSF

У результаті вчені виявили шар осадових порід на глибині близько 200 метрів під морським дном, насичений прісною водою — простіше кажучи, морською водою, солоність якої різко знизилася. За словами вчених, це можна уявити собі як піддонну губку, подібну до водоносних горизонтів на суші — великі підземні масиви, насичені водою, які слугують резервуарами прісної води.

Десятиліттями вчені вважали, що такі підземні структури можуть існувати в прибережній зоні, але нові дані нарешті підтверджують їхнє існування. Зазначимо, що це перший випадок в історії, коли подібна структура була ретельно задокументована і досліджена.

Утім, за словами співавтора дослідження, Брендона Дугана з Гірничої школи Колорадо, багато чого все ще залишається невідомим. Наприклад, дослідникам ще належить визначити вік ґрунтових вод, їхню загальну кількість і вплив із навколишньою морською водою. Мікробні спільноти майже напевно мешкають у них, але про те, які вони і як підтримують свою життєдіяльність, відомо дуже мало.

Не менш цікавим є і питання про походження цієї води. Одна з версій припускає, що прісна вода могла опинитися тут, коли рівень моря був приблизно на 100 метрів нижчим, ніж сьогодні. Альтернативна версія припускає, що резервуар також міг утворитися під льодовиковим покривом або прильодовиковим озером під час одного з двох льодовикових періодів, приблизно 450 000 або 20 000 років тому.

Автори визнають, що існує ще одне відкрите питання — наскільки широко поширені ці прісноводні системи по всьому світу. Якщо вони виявляться поширеними, можливо, їх можна буде використовувати для питної води або сільського господарства, подібно до наземних водоносних горизонтів. За словами вчених, це відкриття особливо важливе, оскільки людство наближається до нової ери нестачі води.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.