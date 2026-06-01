Телескоп Уэбба нашел в космосе нечто очень примитивное

Команда астрономов, с помощью телескопа Джеймса Уэбба, получила уникальные данные о LAP1-B — ультраслабой галактике, существовавшей через 800 млн лет после Большого взрыва.

С помощью спектрометров телескопа Уэбба команда смогла точно охарактеризовать эту галактику. Оказалось, что это самая бедная металлами галактика в ранней Вселенной, наблюдавшаяся на сегодняшний день.

Руководителем группы был доцент Кимихико Накадзима из Университета Канадзавы. Исследование, описывающее их работу, было опубликовано 13 мая в журнале Nature.

В первые сутки после Большого взрыва Вселенная содержала только легкие элементы, такие как водород и гелий, в то время как элементы, необходимые для жизни (углерод, кислород и т. д.), отсутствовали. Эти элементы образовались во внутренних областях звезд первого поколения (популяция III), которые затем рассеялись, когда эти звезды взорвались сверхновыми и сбросили свои внешние слои. На протяжении десятилетий астрономы надеялись найти эти звезды, чтобы стать свидетелями момента, когда они начали засеивать Вселенную более тяжелыми элементами. Это было проблематично, поскольку самые ранние галактики, в которых находились звезды третьего поколения, казались очень маленькими и тусклыми.

Відео дня

“Меня мгновенно поразило крайнее отсутствие кислорода, обнаруженное в данных. Обнаружение галактики в таком примитивном состоянии поразительно. Это химический признак, который ясно указывает на первобытную галактику, запечатленную в моменты вскоре после ее образования”, - говорит Накадзима.

Команда также обнаружила, что LAP1-B невероятно легкая (менее 3300 солнечных масс), что подразумевает, что большая часть галактики состоит из темной материи в виде гало.

Благодаря своему уникальному химическому составу, это делает его практически идеальным аналогом ультраслабых карликовых галактик (УФГ), обнаруженных сегодня вблизи Млечного Пути.

“Это не только самые тусклые галактики, они состоят из древних звезд возрастом более 12 миллиардов лет и часто описываются как “окаменелости Вселенной”, - говорит член исследовательской группы Масами Оучи.

Астрономы подозревали, что они могут быть остатками самых ранних галактик Вселенной, поскольку в них отсутствуют тяжелые элементы, но у астрономов никогда не было прямой связи — до тех пор, пока мы не обнаружили LAP1-B. Глубокое удивление заключается в том, что LAP1-B выглядит в точности как «предок», существование которого было описано только в теориях. Это помогает ученым разгадать тайну того, почему эти космические окаменелости сохранились в своей нынешней форме до наших дней.

Другие новости науки

Самый распространенный тип планет в нашей галактике не похож на Землю. Новое исследование предполагает, что большинство каменистых планет в Млечном Пути имеют совершенно иное внутреннее устройство, чем Земля.

Сколько на самом деле существует галактик во Вселенной. Проблема в том, что ученые могут видеть лишь небольшую часть Вселенной, а потому более точные оценки касаются именно этого участка космоса.

При написании материала использованы источники Nature, Live Science.