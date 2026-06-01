Телескоп Вебба знайшов у космосі щось дуже примітивне

Команда астрономів, за допомогою телескопа Джеймса Вебба, отримала унікальні дані про LAP1-B — ультраслабку галактику, що існувала через 800 млн років після Великого вибуху.

За допомогою спектрометрів телескопа Вебба команда змогла точно охарактеризувати цю галактику. Виявилося, що це найбідніша на метали галактика в ранньому Всесвіті, що спостерігалася на сьогоднішній день.

Керівником групи був доцент Кіміхіко Накадзіма з Університету Канадзави. Дослідження, що описує їхню роботу, було опубліковано 13 травня в журналі Nature.

У першу добу після Великого вибуху Всесвіт містив тільки легкі елементи, такі як водень і гелій, тоді як елементи, необхідні для життя (вуглець, кисень тощо), були відсутні. Ці елементи утворилися у внутрішніх областях зірок першого покоління (популяція III), які потім розсіялися, коли ці зірки вибухнули надновими і скинули свої зовнішні шари. Протягом десятиліть астрономи сподівалися знайти ці зірки, щоб стати свідками моменту, коли вони почали засівати Всесвіт важчими елементами. Це було проблематично, оскільки найбільш ранні галактики, в яких знаходилися зірки третього покоління, здавалися дуже маленькими і тьмяними.

"Мене миттєво вразила крайня відсутність кисню, виявлена в даних. Виявлення галактики в такому примітивному стані вражає. Це хімічна ознака, яка ясно вказує на первісну галактику, зафіксовану в моменти незабаром після її утворення", — каже Накадзіма.

Команда також виявила, що LAP1-B неймовірно легка (менше ніж 3300 сонячних мас), що передбачає, що більша частина галактики складається з темної матерії у вигляді гало.

Завдяки своєму унікальному хімічному складу, це робить його практично ідеальним аналогом ультраслабких карликових галактик (УФГ), виявлених сьогодні поблизу Чумацького Шляху.

"Це не тільки найбільш тьмяні галактики, вони складаються зі стародавніх зірок віком понад 12 мільярдів років і часто описуються як "скам'янілості Всесвіту", — каже член дослідницької групи Масамі Оучі.

Астрономи підозрювали, що вони можуть бути залишками найбільш ранніх галактик Всесвіту, оскільки в них відсутні важкі елементи, але в астрономів ніколи не було прямого зв'язку — до тих пір, поки ми не виявили LAP1-B. Глибоке здивування полягає в тому, що LAP1-B має вигляд точнісінько як "предок", існування якого було описано тільки в теоріях. Це допомагає вченим розгадати таємницю того, чому ці космічні скам'янілості збереглися у своїй нинішній формі до наших днів.

Під час написання матеріалу використано джерела Nature, Live Science.