Скільки насправді існує галактик у Всесвіті: астрономи дали відповідь

Проблема в тому, що вчені можуть бачити лише невелику частину Всесвіту, а тому точніші оцінки стосуються саме цієї ділянки космосу.

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Галактики бувають різних форм розмірів. Наприклад, ми живемо у спіральній галактиці з перемичкою під назвою Чумацький Шлях, яка вважається великим об'єктом серед собі подібних. Частинці світла, тобто фотону, щоб долетіти з одного краю нашої галактики до іншого потрібно 100 тисяч років. Тобто приблизний діаметр Чумацького Шляху становить 100 тисяч світлових років, враховуючи, що фотони подорожують зі швидкістю світла (300 000 км/с). Але наша галактика одна з величезної кількості галактик у Всесвіті. То скільки ж їх насправді? Про це пише Live Science.

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Астрономи можуть бачити лише маленьку частину Всесвіту

Можливо, на перший погляд, відповісти на запитання про кількість галактик у Всесвіті просто, але це далеко не так. По-перше, астрономи, навіть маючи найпотужніші телескопи, можуть бачити лише маленьку частину Всесвіту, тобто це локальна ділянка великого космосу або спостережуваний Всесвіт. Астрофізик Кай Нойске з Європейського космічного агентства пояснює, що спостережуваним Всесвітом вважається та ділянка космосу, світло від якої встигло досягти телескопів.

Хоча згідно з поточними оцінками Всесвіт існує вже 13,8 млрд років, його розмір більший, ніж 13,8 млрд світлових років у будь-якому напрямку від нас. Річ у тім, що Всесвіт постійно розширюється і на ранньому етапі його існування, коли космос був меншим, світло отримало значне прискорення. Тому поточний розмір видимого Всесвіту становить приблизно 46 млрд світлових років у всіх напрямках від нас.

За словами Памели Гей із Планетологічного інституту, штат Аризона, США, астрономи можуть бачити лише приблизно 3% усього розміру Всесвіту. При оцінці загальної кількості галактик виникає і ще одна проблема. Галактик настільки багато, що вчені можуть дати оцінку їхньої кількості тільки на основі того, що можна побачити в локальному Всесвіті. Гей пояснює, що астрономи дивляться на невелику ділянку космосу, рахують кількість галактик у ній, а потім множать на розмір видимого космосу.

З іншого боку складності обчисленням додає існування різних мас і розмірів галактик. Деякі в 10 разів більші за Чумацький Шлях, а деякі в 10 разів менші. Тому астрономи визначили мінімальну масу галактики, щоб зробити більш-менш правильні розрахунки.

На фотографії космічного телескопа Габбл видно сотні різних гаалктик у глибокому космосі Фото: NASA

Скільки галактик у видимій частині Всесвіту?

Виходячи з цього, у видимому Всесвіті за всю його історію існувало в середньому від 1 до 2 трлн галактик. Вважається, що в ранньому Всесвіті галактик було більше, тому даються середні оцінки. Але ці результати були отримані на підставі даних космічного телескопа Вебб, який розташований відносно недалеко від Землі. Це означає, що деяка кількість світла, яке отримав телескоп, виходить від інших джерел, а не від галактик.

Як показали дані космічного апарату NASA "Нові горизонти", який наразі є найвіддаленішим зондом у Сонячній системі і не схильний до сильного впливу стороннього світла, оцінки кількості галактик відрізняються.

Ці дані дали змогу астрономам з'ясувати, що у видимому Всесвіті перебуває від 100 до 200 млрд галактик. Але вчені все ж таки залишають діапазон кількості галактик у розмірі від 100 млрд до 2 трлн, тому що поки немає можливості провести більш точні розрахунки.

Скільки галактик у всьому Всесвіті?

За словами Гей, якщо ми бачимо 3% Всесвіту, то можна помножити представлений діапазон кількості галактик на решту Всесвіту й отримати загальну кількість галактик у космосі. Але астрономи не знають справжнього розміру Всесвіту, а тому будь-які оцінки будуть дуже приблизними. З іншого боку, якщо Всесвіт є нескінченним, то в ньому знаходиться нескінченна кількість галактик, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, астрономи розкрили загадку, чому існує тонка атмосфера на Місяці. Вчені вважають, що два процеси відповідають за підтримання тонкої атмосфери Місяця, але один з них є більш важливим.

Також Фокус писав про те, що з себе представляє найбільша структура у видимому Всесвіті, розташована в мільярдах світлових років від нас. Ця структура має довжину 10 млрд світлових років і її існування порушує космологічний принцип однорідності космосу.