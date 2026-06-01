Роскошь, власть и золото: редкий гребешок из слоновой кости нашли в Германии (фото)

Небольшой артефакт из слоновой кости, найденный в Германии, дал редкую возможность заглянуть в жизнь средневековой знати. Украшенный гребешок XII века, обнаруженный в замке Гольстербург близ Варбурга, стал одной из главных экспозиций Музея археологии и культуры в городе Херне.

Расческа имеет размеры всего 6,3 на 7,1 сантиметра и была вырезана из слоновой кости — материала, который в средневековой Европе был чрезвычайно ценным. Такие роскошные артефакты часто ассоциируются с королями, епископами, святыми и церковными сокровищницами.

Расческу из слоновой кости обнаружили во время раскопок в Гольстербурге в 2017 году. Археолог Ким Вегенер, который руководил раскопками, быстро осознал ее значение. Подобные предметы часто называют "литургическими гребешками", поскольку многие образцы связывают с религиозными церемониями. Однако место находки этой расчески и изображения, выгравированные на ней, свидетельствуют о том, что она изготовлена для благородного владельца, а не для церковного употребления.

На одной стороне изображена собака, гоняющаяся за зайцем — популярный мотив, связанный со средневековой культурой охоты Фото: LWL/Brentführer

Сохранившийся фрагмент содержит две декоративные сцены. На одной стороне изображена собака, гоняющаяся за зайцем — популярный мотив, связанный со средневековой культурой охоты. На другой стороне вырезаны два павлина, смотрящие друг на друга.

Обе сцены отражают темы, которые высоко ценились среди аристократии. Охота демонстрировала привилегии и социальный статус, а экзотические материалы и декоративное искусство помогали продемонстрировать богатство и влияние.

Недавно исследователи провели микроскопическое исследование и обнаружили на артефакте следы золота. Небольшие остатки позолоты были обнаружены в глазу зайца и над сценой с павлинами. Эти детали указывают на то, что гребешок изначально выглядел гораздо эффектнее, сочетая резную слоновую кость с золотой отделкой.

Эта находка подтверждает предыдущие свидетельства о том, что Гольстербург был резиденцией значительного статуса. Замок является одним из самых необычных средневековых укреплений в Вестфалии благодаря своей восьмиугольной форме.

Археологи также обнаружили признаки передовых строительных технологий, в частности систему отопления теплым воздухом. Этот памятник связан с родом Эдельгеррен фон Гольтузен, аристократической семьей, которая вложила значительные средства в строительство замка.

На другой стороне расчески вырезаны два павлина, смотрящих друг на друга Фото: LWL/Brentführer

Другие предметы, найденные в Гольстербурге, в частности игровые фишки, свидетельствуют о том, что его жители участвовали в развлекательных мероприятиях средневековой аристократии. Расческа идеально вписывается в эту картину. Вероятно, она служила не просто инструментом для ухода за волосами, а символом престижа и социального статуса.

Эксперты еще не установили, где именно он был изготовлен. Среди возможных мест происхождения Средиземноморский регион, Византийский мир, мастерские к северу от Альп или даже знаменитая монастырская мастерская в Гельмарсхаузене.

Замок Гольстербург является одним из самых необычных средневековых укреплений в Вестфалии благодаря своей восьмиугольной форме Фото: Wikimedia Commons

После реставрационных работ, выполненных реставратором Рут Тегетофф, гребешок был представлен на выставках в Берлине, Мюнстере и Падерборне. Сейчас он вернулся в Вестфалию и является частью постоянной коллекции в Херне.

Расческа из слоновой кости является ценным свидетельством торговых сетей, художественного мастерства и амбиций дворянских семей в средневековой Германии. Благодаря небольшому фрагменту резной слоновой кости археологи получили представление о том, как в эпоху позднего средневековья выражались статус и роскошь.

При написании этого материала использованы материалы Arkeonews, LWL, Wikipedia.