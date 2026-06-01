Розкіш, влада та золото: рідкісний гребінець зі слонової кістки знайшли у Німеччині (фото)

Невеликий артефакт із слонової кістки, знайдений у Німеччині, дав рідкісну можливість зазирнути в життя середньовічної знаті. Пприкрашений гребінець XII століття, виявлений у замку Гольстербург поблизу Варбурга, став однією з головних експозицій Музею археології та культури у місті Херне.

Гребінець має розміри всього 6,3 на 7,1 сантиметра і був вирізаний із слонової кістки — матеріалу, який у середньовічній Європі був надзвичайно цінним. Такі розкішні артефакти часто асоціюються з королями, єпископами, святими та церковними скарбницями.

Гребінець із слонової кістки виявили під час розкопок у Гольстербурзі у 2017 році. Археолог Кім Вегенер, який керував розкопками, швидко усвідомив його значення. Подібні предмети часто називають "літургійними гребінцями", оскільки багато зразків пов’язують із релігійними церемоніями. Однак місце знахідки цього гребінця та зображення, викарбувані на ньому, свідчать про те, що його виготовлено для шляхетного власника, а не для церковного вжитку.

На одній стороні зображено собаку, що ганяється за зайцем — популярний мотив, пов"язаний із середньовічною культурою полювання Фото: LWL/Brentführer

Збережений фрагмент містить дві декоративні сцени. На одній стороні зображено собаку, що ганяється за зайцем — популярний мотив, пов’язаний із середньовічною культурою полювання. На іншій стороні вирізьблені два павичі, що дивляться один на одного.

Обидві сцени відображають теми, які високо цінувалися серед аристократії. Полювання демонструвало привілеї та соціальний статус, а екзотичні матеріали та декоративне мистецтво допомагали продемонструвати багатство та вплив.

Нещодавно дослідники провели мікроскопічне дослідження і виявили на артефакті сліди золота. Невеликі залишки позолоти були виявлені в оці зайця та над сценою з павичами. Ці деталі вказують на те, що гребінець спочатку виглядав набагато ефектніше, поєднуючи різьблену слонову кістку з золотим оздобленням.

Ця знахідка підтверджує попередні свідчення про те, що Гольстербург був резиденцією значного статусу. Замок є одним із найнезвичайніших середньовічних укріплень у Вестфалії завдяки своїй восьмикутній формі.

Археологи також виявили ознаки передових будівельних технологій, зокрема систему опалення теплим повітрям. Ця пам'ятка пов'язана з родом Едельгеррен фон Гольтузен, аристократичною родиною, яка вклала значні кошти у будівництво замку.

На іншій стороні гребінця вирізьблені два павичі, що дивляться один на одного Фото: LWL/Brentführer

Інші предмети, знайдені в Гольстербурзі, зокрема ігрові фішки, свідчать про те, що його мешканці брали участь у розважальних заходах середньовічної аристократії. Гребінець ідеально вписується в цю картину. Ймовірно, він слугував не просто інструментом для догляду за волоссям, а символом престижу та соціального статусу.

Експерти ще не встановили, де саме його було виготовлено. Серед можливих місць походження Середземноморський регіон, Візантійський світ, майстерні на північ від Альп або навіть знаменита монастирська майстерня в Гельмарсхаузені.

Замок Гольстербург є одним із найнезвичайніших середньовічних укріплень у Вестфалії завдяки своїй восьмикутній формі Фото: Wikimedia Commons

Після реставраційних робіт, виконаних реставраторкою Рут Тегетофф, гребінець було представлено на виставках у Берліні, Мюнстері та Падерборні. Зараз він повернувся до Вестфалії і є частиною постійної колекції в Херні.

Гребінець із слонової кістки є цінним свідченням торгівельних мереж, художньої майстерності та амбіцій дворянських родин у середньовічній Німеччині. Завдяки невеликому фрагменту різьбленої слонової кістки археологи отримали уявлення про те, як у епоху пізнього середньовіччя виражалися статус і розкіш.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Arkeonews, LWL, Wikipedia.