Черная, липкая и ценная: эту субстанцию использовали в медицине неандертальцы (фото)

Ученые уже давно знают, что неандертальцы использовали березовый деготь как прочный клей для крепления каменных орудий к ручкам. Новые исследования показывают, что это темное вещество могло иметь и другое назначение: помогать бороться с инфекциями.

В новом исследовании изучалось, обладает ли березовый деготь, изготовленный по методам, доступным неандертальцам, антибактериальными свойствами. Исследование возглавлял археолог Тьяарк Симссен из Кельнского университета в Германии.

Ученый отметил, что некоторые коренные сообщества, в частности микмаки в Восточной Канаде, используют экстракты березового дегтя как лечебные вещества, поскольку они способны ограничивать активность микроорганизмов.

Чтобы исследовать эту возможность, исследователи собрали кору серебристой и пушистой березы — двух видов, распространенных в Европе в позднем плейстоцене. Команда получила деготь, используя три метода: дистилляцию в оловянном сосуде, дистилляцию в поднятой глиняной конструкции и метод конденсации.

Полученные образцы дегтя протестировали на двух хорошо известных бактериях: Staphylococcus aureus, грамположительную бактерию, которая связана с кожными инфекциями, и Escherichia coli, грамотрицательную бактерию, обычно встречающуюся в пищеварительном тракте.

Результаты показали, что ни один из образцов дегтя не повлиял на E. coli. Однако деготь, изготовленный из белой березы в поднятой глиняной конструкции, проявил самый сильный антибактериальный эффект против S. aureus. Деготь, изготовленный из пушистой березы методом конденсации, не имел влияния ни на один из видов бактерий.

Исследователи считают, что различные результаты могут быть связаны со структурой самих бактерий. По словам Сиемссена, внешняя мембрана, окружающая E. coli, действует как защитный барьер, снижая эффективность антимикробных соединений дегтя.

Команда также провела отдельный эксперимент с использованием бумажной березы(Betula papyrifera) и получила деготь в бескислородной среде. Эта версия действовала как антибиотик широкого спектра действия и была эффективной как против грамположительных, так и против грамотрицательных бактерий. Сиемссен объяснил: "Поэтому на данный момент мы считаем, что влияние кислорода имеет определенное отношение к эффективности дегтя как антибиотика".

Исследование также осветило проблему, с которой сталкиваются археологи. Органические материалы, такие как растительные экстракты, кора и смолы, часто быстро разлагаются и могут не сохраниться до нашего времени. Условия почвы, температура и другие экологические факторы могут дополнительно влиять на сохранность, что затрудняет точное определение того, как древние люди использовали эти материалы.

Команда также провела отдельный эксперимент с использованием бумажной березы и получила деготь в бескислородной среде Фото: Wikimedia Commons

Не все эксперты убеждены, что эти находки доказывают медицинское использование. Элла Бин, антрополог из Академического колледжа Оно, заявила, что хотя березовая кора обладает антимикробными свойствами и неандертальцы изготавливали из нее деготь, это "не означает, что они использовали ее в медицинских целях".

Другие оценивают эти доказательства более положительно. Эндрю Соренсен из Лейденского университета считает, что неандертальцы, вероятно, со временем признали несколько способов использования этого материала. Как он выразился: "Невозможно так долго иметь дело с таким материалом, не выяснив в конце концов всех способов его полезного применения!"

Это исследование добавляет еще одну деталь к картине знаний и навыков неандертальцев, которая постепенно дополняется. Регулярно ли использовали березовую смолу в качестве лекарства, остается неизвестным, но находки свидетельствуют о том, что эти древние люди, возможно, понимали практическую ценность природных материалов лучше, чем считалось ранее.

При написании этого материала использованы материалы Refractor, PLOS One, Wikipedia.