Окаменелость возрастом 260 миллионов лет резко изменила историю эволюции черепах: что говорят ученые (фото)

В течение почти двух десятилетий окаменелость рептилии под названием Eunotosaurus africanus считали важным звеном в формировании черепашьего панциря. Однако новые исследования показывают, что это древнее животное вообще не принадлежало к роду черепах.

В новом исследовании для изучения внутреннего строения черепа Eunotosaurus africanus ученые использовали технологию компьютерной томографии. Исследователи обнаружили, что эта рептилия имела примитивные черты черепа, которые уже исчезли до появления настоящих черепах. У нее также не хватало нескольких важных признаков черепа и лап, общих для ранних черепах и их близких родственников среди рептилий.

Зато окаменелость показала сильное сходство с миллереттидами — вымершей группой рептилий, живших в пермском периоде. Один из видов, Milleretta rubidgei, имел 12 анатомических черт, общих с Eunotosaurus, в частности широкие перекрывающие ребра и укороченное туловище. Эти сходства свидетельствуют о том, что рептилия развила свой черепахообразный вид самостоятельно, а не унаследовала его от общего предка черепах.

Відео дня

Результаты исследования указывают на то, что широкие ребра и компактная форма тела Eunotosaurus, вероятно, развились как приспособление к рытью. Животные, которые роют, часто выигрывают от укрепленного строения тела, и разные виды могут развивать похожие черты, сталкиваясь с подобными экологическими вызовами. Как результат, Eunotosaurus, кажется, был примером конвергентной эволюции, когда неродственные животные развивают схожие физические черты.

Широкие ребра и компактная форма тела Eunotosaurus, вероятно, развились как приспособление к рытью Фото: University Of The Witwatersrand

Исследование также помогло решить давний спор между окаменелыми доказательствами и генетическими исследованиями. Анализ ДНК последовательно указывал на то, что черепахи тесно связаны с архозаврами — группой рептилий, в которую входят крокодилы, птицы, динозавры и птерозавры. Однако интерпретация ископаемых данных часто указывала на другое из-за размещения Eunotosaurus в генеалогическом дереве черепах.

Чтобы тщательно исследовать происхождение черепах, исследовательская группа собрала один из крупнейших наборов анатомических данных, когда-либо созданных для изучения этого вопроса. Они сравнили 962 признака у 226 видов ископаемых останков и нашли убедительные доказательства того, что черепахи принадлежат к ранней ветви Archosauromorpha - более крупной группе, из которой в конечном итоге возникли архозавры. Ранние черепахи, такие как Proganochelys, жившие в позднем триасе, имели общие ключевые особенности черепа с ранними родственниками-архозаврами, которых не было у Eunotosaurus.

Новая интерпретация может также изменить хронологию эволюции черепах Фото: Wikipedia

Новая интерпретация может также изменить хронологию эволюции черепах. Вместо того, чтобы прослеживать происхождение черепах до среднего пермского периода через Eunotosaurus, исследователи теперь предполагают, что линия черепах, вероятно, отделилась от своих родственников-архозавров позже в пермском периоде, прежде чем расшириться во время триасового периода.

Исследование также поднимает новые вопросы о том, как развивался панцирь черепах. Ранее теории часто подчеркивали рытье нор как главную движущую силу эволюции панциря. Однако древнейшие подтвержденные предки черепах часто ассоциируются с водными средами, такими как пресноводные озера и мелководные морские среды. Это свидетельствует о том, что жизнь в воде и вокруг нее могла играть важную роль наряду с другими экологическими факторами.

Опрос Какие научные темы вам интересно читать? Опрос открыт до Космос Искусственный интеллект Робототехника Археология Природа Здоровье Зеленая энергетика История Точные науки Голосувати

На протяжении многих лет Eunotosaurus africanus, казалось, давал простое объяснение происхождения черепах. Новые доказательства показывают, что эта окаменелость, возможно, наоборот, усложнила картину.

Выведя это пресмыкающееся за пределы рода черепах, исследователи получили более четкую основу для изучения того, как эволюционировали черепахи и как появилось одно из самых характерных строений тела в животном мире.

При написании этого материала использованы материалы Discover Magazine.