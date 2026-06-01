Скам'янілість віком 260 мільйонів років різко змінила історію еволюції черепах: що кажуть вчені (фото)

Упродовж майже двох десятиліть скам'янілість рептилії під назвою Eunotosaurus africanus вважали важливою ланкою у формуванні черепашачого панцира. Однак нові дослідження свідчать, що ця стародавня тварина взагалі не належала до роду черепах.

У новому дослідженні для вивчення внутрішньої будови черепа Eunotosaurus africanus вчені використали технологію комп'ютерної томографії. Дослідники виявили, що ця рептилія мала примітивні риси черепа, які вже зникли до появи справжніх черепах. У неї також бракувало кількох важливих ознак черепа та лап, спільних для ранніх черепах та їхніх близьких родичів серед рептилій.

Натомість скам'янілість показала сильну схожість із міллереттидами — вимерлою групою рептилій, що жили в пермському періоді. Один із видів, Milleretta rubidgei, мав 12 анатомічних рис, спільних з Eunotosaurus, зокрема широкі перекриваючі ребра та вкорочений тулуб. Ці схожості свідчать про те, що рептилія розвинула свій черепахоподібний вигляд самостійно, а не успадкувала його від спільного предка черепах.

Результати дослідження вказують на те, що широкі ребра та компактна форма тіла Eunotosaurus, ймовірно, розвинулися як пристосування до риття. Тварини, які риють, часто виграють від зміцненої будови тіла, і різні види можуть розвивати схожі риси, стикаючись із подібними екологічними викликами. Як результат, Eunotosaurus, здається, був прикладом конвергентної еволюції, коли неспоріднені тварини розвивають схожі фізичні риси.

Широкі ребра та компактна форма тіла Eunotosaurus, ймовірно, розвинулися як пристосування до риття Фото: University Of The Witwatersrand

Дослідження також допомогло вирішити давню суперечку між скам'янілими доказами та генетичними дослідженнями. Аналіз ДНК послідовно вказував на те, що черепахи тісно пов'язані з архозаврами — групою рептилій, до якої входять крокодили, птахи, динозаври та птерозаври. Однак інтерпретація викопних даних часто вказувала на інше через розміщення Eunotosaurus у генеалогічному дереві черепах.

Щоб ретельніше дослідити походження черепах, дослідницька група зібрала один із найбільших наборів анатомічних даних, коли-небудь створених для вивчення цього питання. Вони порівняли 962 ознаки у 226 видів викопних решток і знайшли переконливі докази того, що черепахи належать до ранньої гілки Archosauromorpha — більшої групи, з якої зрештою виникли архозаври. Ранні черепахи, такі як Proganochelys, що жили в пізньому тріасі, мали спільні ключові особливості черепа з ранніми родичами-архозаврами, яких не було у Eunotosaurus.

Нова інтерпретація може також змінити хронологію еволюції черепах Фото: Wikipedia

Нова інтерпретація може також змінити хронологію еволюції черепах. Замість того, щоб простежувати походження черепах до середнього пермського періоду через Eunotosaurus, дослідники тепер припускають, що лінія черепах, ймовірно, відокремилася від своїх родичів-архозаврів пізніше в пермському періоді, перш ніж розширитися під час тріасового періоду.

Дослідження також порушує нові питання щодо того, як розвивався панцир черепах. Раніше теорії часто наголошували на ритті нір як на головній рушійній силі еволюції панцира. Однак найдавніші підтверджені предки черепах часто асоціюються з водними середовищами, такими як прісноводні озера та мілководні морські середовища. Це свідчить про те, що життя у воді та навколо неї могло відігравати важливу роль поряд з іншими екологічними факторами.

Упродовж багатьох років Eunotosaurus africanus, здавалося, давав просте пояснення походження черепах. Нові докази показують, що ця скам'янілість, можливо, навпаки, ускладнила картину.

Вивівши цього плазуна за межі роду черепах, дослідники отримали чіткішу основу для вивчення того, як еволюціонували черепахи і як з'явилася одна з найхарактерніших будов тіла у тваринному світі.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Discover Magazine.