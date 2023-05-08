Не гірше за італійські спорткари: показали унікальне саморобне авто з 70-х (фото)

Унікальний спорткар заснований на "Москвич-412", але отримав унікальний кузов зі скловолокна. GT-77 натхненний італійськими спорткарами та оснащений прихованими фарами.

В інтернеті показали унікальний саморобний спорткар у стилі італійських моделей, створений у СРСР у 1970-х. Про це повідомили на сайті Hyser.

У СРСР часто створювали незвичайні саморобні автомобілі. Це було пов'язано з обмеженою пропозицією, де для покупки були доступні лише малопотужні та стандартні моделі.

Цей автомобіль був збудований інженером Рафіком Ордяном. Він заснований на "Москвич-412", але має унікальний кузов зі скловолокна.

Кузов автомобіля виконаний зі скловолокна

Спорткар з назвою GT-77 відрізняється клиноподібним силуетом з довгою передньою частиною. Спереду розташовані приховані фари та хромований бампер.

Однією з найефектніших особливостей GT-77 є двері "крило чайки". Вони відкриваються вгору, як у культового Mercedes-Benz 300SL Gullwing.

Спорткар GT-77 оснащений дверима "крило чайки"

Більшість деталей було взято від радянських автомобілів. Серед них елементи підвіски, електрооснащення та гальмівна система.

Двигун запозичили в універсала Skoda 1202. Це 1,2-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 47 к.с.

У минулому спорткар відвідав безліч автомобільних виставок, де збирав величезні юрби глядачів. Наразі доля унікального автомобіля залишається невідомою.

Раніше Фокус розповів, що в інтернет потрапили знімки унікального маршрутного таксі від Запорізького автомобілебудівного заводу.