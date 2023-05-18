Toyota готує дешеві комерційні електромобілі: перші подробиці та фото

Електромобілі зможуть проїхати на одному заряді близько 200 км. Очікується, що вартість нових моделей складе менше ніж 15 тисяч доларів.

Концерн Toyota готує нові компактні електромобілі для комерційних перевезень. Їх випускатимуть під брендами Toyota, Suzuki та Daihatsu. Про це розповіли на сайті Reuters.

Невеликі електричні фургони призначені для недалеких перевезень містом. Вони мають компактні габарити, що спростить їх експлуатацію на вузьких вулицях.

Електромобілі матимуть запас ходу на одному заряді близько 200 км. Повна зарядка займатиме лише кілька годин.

Усі три авто будуть майже ідентичні. Основна різниця полягає у брендах, які їх випускатимуть. Toyota продаватиме модель під ім'ям Pixis Van, Daihatsu – Hijet Cargo, а Suzuki – Every.

Daihatsu продаватиме електромобіль під ім'ям Hijet Cargo Фото: Toyota Suzuki продаватиме електромобіль під ім'ям Every Фото: Toyota

Вихід електромобілів заплановано до 31 березня 2024 року. Очікується, що вартість трьох моделей складе менше ніж 15 тисяч доларів.

Нові електрокари увійдуть до категорії малопотужного та компактного транспорту "кейкари". На них поширюються низькі податки на внутрішні перевезення.

Поки що технічні характеристики електромобілів тримають у секреті. Подробиці будуть розкриті ближче до дебюту моделей.

Раніше Фокус писав, що в Індонезії представлено нову Toyota Yaris Cross.