Яке місце в авто є найнебезпечнішим при ДТП — дослідження

Залежно від сторони, куди припадає удар, деякі місця всередині є безпечнішими. Для дитячого крісла передбачено оптимальне місце, яке дозволить захистити дитину.

Експерти розповіли, яке місце всередині автомобіля є найнебезпечнішим у випадку ДТП. Саме туди припадає максимальна сила удару під час зіткнення. Про це повідомили на сайті SantePlus.

При лобовому зіткненні найбільше шансів вижити у пасажира за водієм. Також безпечним є місце посередині другого ряду.

Часто під час лобового зіткнення водії інстинктивно намагаються відвести себе від удару. Так вони підвищують небезпеку для пасажирів, які сидять поряд.

При ударі ззаду багажник отримує найбільшу частину сили удару. У цьому випадку найбезпечнішим місцем є місце посередині заднього ряду.

Дитяче крісло також потрібно встановлювати посередині другого ряду. Його обов'язково потрібно пристебнути за допомогою триточкового паска безпеки. Це дасть додатковий захист для малюка у разі ДТП. Ще одним плюсом такого розташування є чудова видимість дитини через дзеркало заднього виду в салоні.

Раніше Фокус розповів, що денні ходові вогні автомобілів знижують ризик виникнення ДТП навіть за хорошої видимості.