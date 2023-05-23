На українських дорогах збільшиться кількість радарів TruCAM: список адрес

Радари з'являться на потенційно небезпечних відрізках дороги та у місцях концентрації великої кількості транспорту. Це дозволить підвищити безпеку учасників дорожнього руху.

В Україні на дорогах зростає кількість радарів TruCAM. Загалом з'являться 28 нових ділянок та буде змінено 24 ділянки, на яких поліцейські вимірюють швидкість руху. Повний список адрес опублікували на сайті Патрульної поліції України.

Нові радари з'являться на тих ділянках дороги, де є найбільший відсоток аварійності. Це потенційно небезпечні відрізки та місця концентрації великої кількості транспорту.

У регіонах, де продовжуються активні бойові дії, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму автомобілів не використовуються. У Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях вони працюють частково.

Також було видалено 41 радар TruCAM. Ще на 54 ділянках тимчасово призупинено їхню роботу.

Повний список адрес з розташуванням радарів TruCAM:

Адреси розташування радарів TruCAM Фото: Патрульна поліція Адреси розташування радарів TruCAM Фото: Патрульна поліція Адреси розташування радарів TruCAM Фото: Патрульна поліція Адреси розташування радарів TruCAM Фото: Патрульна поліція

Поліцейські закликали водіїв бути обережними на дорогах та не порушувати правила дорожнього руху. Завжди пристібайтеся та дотримуйтесь швидкісного режиму.

Раніше Фокус розповів, що Міністерство відновлення України ухвалило низку нововведень, які спрямовані на покращення контролю за станом доріг.