Названо найбезпечніші автомобілі для дітей на українському ринку (фото)

Усі представлені у рейтингу автомобілі доступні для покупки в Україні. Ці моделі забезпечують максимальний рівень захисту дітей.

Експерти з Euro NCAP визначили найбезпечніші автомобілі для дітей. Ці моделі отримали найвищі оцінки за краш-тести. Про це повідомили на сайті Auto.RIA.

В останні роки автовиробники приділяють безпеці пасажирів, у тому числі й дітей, набагато більше уваги. Сучасні автомобілі часто безпечніші, ніж старі моделі.

Не всі сучасні автомобілі забезпечують максимальний рівень захисту для дітей, але серед них є безліч безпечних моделей. До рейтингу увійшли ті авто, які доступні на українському ринку.

У рейтингу враховується загальна безпекова оцінка для дітей за підсумками краш-тестів Euro NCAP. Лідер забезпечує найкращий рівень захисту для маленьких пасажирів.

Експерти визнали Mazda CX-60 найбезпечнішим автомобілем для дітей Фото: Mazda

Найбезпечніші сучасні автомобілі для дітей на українському ринку:

Mazda CX-60 — 91% Mercedes-Benz GLC — 90% Volkswagen Multivan — 89% BMW X1 — 89% Lexus NX — 87% Volkswagen Golf — 87% Hyundai Ioniq 6 — 87% Land Rover Range Rover — 87% Lexus RX — 87% DS 4 — 86% Kia Sportage — 86% Peugeot 308 — 84%

Раніше Фокус писав, що Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) опублікував результати оновлених краш-тестів, які виявились надто складними для багатьох сучасних автомобілів.