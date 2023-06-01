Названо найбезпечніші автомобілі для дітей на українському ринку (фото)
Усі представлені у рейтингу автомобілі доступні для покупки в Україні. Ці моделі забезпечують максимальний рівень захисту дітей.
Експерти з Euro NCAP визначили найбезпечніші автомобілі для дітей. Ці моделі отримали найвищі оцінки за краш-тести. Про це повідомили на сайті Auto.RIA.
В останні роки автовиробники приділяють безпеці пасажирів, у тому числі й дітей, набагато більше уваги. Сучасні автомобілі часто безпечніші, ніж старі моделі.
Не всі сучасні автомобілі забезпечують максимальний рівень захисту для дітей, але серед них є безліч безпечних моделей. До рейтингу увійшли ті авто, які доступні на українському ринку.
У рейтингу враховується загальна безпекова оцінка для дітей за підсумками краш-тестів Euro NCAP. Лідер забезпечує найкращий рівень захисту для маленьких пасажирів.
Найбезпечніші сучасні автомобілі для дітей на українському ринку:
- Mazda CX-60 — 91%
- Mercedes-Benz GLC — 90%
- Volkswagen Multivan — 89%
- BMW X1 — 89%
- Lexus NX — 87%
- Volkswagen Golf — 87%
- Hyundai Ioniq 6 — 87%
- Land Rover Range Rover — 87%
- Lexus RX — 87%
- DS 4 — 86%
- Kia Sportage — 86%
- Peugeot 308 — 84%
Раніше Фокус писав, що Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) опублікував результати оновлених краш-тестів, які виявились надто складними для багатьох сучасних автомобілів.