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Названо найбезпечніші автомобілі для дітей на українському ринку (фото)

Фото: raisingchildren.net.au | Ці автомобілі забезпечують максимальний рівень захисту для дітей

Усі представлені у рейтингу автомобілі доступні для покупки в Україні. Ці моделі забезпечують максимальний рівень захисту дітей.

Експерти з Euro NCAP визначили найбезпечніші автомобілі для дітей. Ці моделі отримали найвищі оцінки за краш-тести. Про це повідомили на сайті Auto.RIA.

В останні роки автовиробники приділяють безпеці пасажирів, у тому числі й дітей, набагато більше уваги. Сучасні автомобілі часто безпечніші, ніж старі моделі.

Не всі сучасні автомобілі забезпечують максимальний рівень захисту для дітей, але серед них є безліч безпечних моделей. До рейтингу увійшли ті авто, які доступні на українському ринку.

У рейтингу враховується загальна безпекова оцінка для дітей за підсумками краш-тестів Euro NCAP. Лідер забезпечує найкращий рівень захисту для маленьких пасажирів.

Експерти визнали Mazda CX-60 найбезпечнішим автомобілем для дітей
Фото: Mazda

Найбезпечніші сучасні автомобілі для дітей на українському ринку:

  1. Mazda CX-60 — 91%
  2. Mercedes-Benz GLC — 90%
  3. Volkswagen Multivan — 89%
  4. BMW X1 — 89%
  5. Lexus NX — 87%
  6. Volkswagen Golf — 87%
  7. Hyundai Ioniq 6 — 87%
  8. Land Rover Range Rover — 87%
  9. Lexus RX — 87%
  10. DS 4 — 86%
  11. Kia Sportage — 86%
  12. Peugeot 308 — 84%

Раніше Фокус писав, що Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) опублікував результати оновлених краш-тестів, які виявились надто складними для багатьох сучасних автомобілів.