В Україні помітили незвичайний кабріолет Ford у ретростилі (фото)

Ford Thunderbird розділяє платформу з Lincoln LS та Jaguar S-Type та оснащується 3,9-літровим двигуном V8. Кабріолет здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 7 секунд.

У Києві помітили незвичайний ретрокабріолет Ford Thunderbird (11G). Усього було випущено 68 095 таких автомобілів. Фото опублікували в Instagram-акаунті topcars_u.a.

На вулицях Києва побачили Ford Thunderbird, пофарбований у блакитний колір Thunderbird Blue. Цей відтінок можна було зустріти на моделі першого покоління.

Ford Thunderbird 11-го покоління був представлений у 2002 році. Його дизайн натхнений першим поколінням моделі, яке випускалося у 1950-х роках.

Ford Thunderbird 11-го покоління відрізняється ретродизайном Фото: Topcars UA

Кабріолет розділяє платформу з Lincoln LS та Jaguar S-Type. Ці автомобілі оснащуються деякими загальними деталями.

Під капотом встановлений 3,9-літровий двигун V8 від Jaguar потужністю 256 к.с. і 362 Нм крутного моменту. Він працює у парі з п'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Ford Thunderbird здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 7 секунд. Максимальна швидкість становить 210 км/год.

Продаж Ford Thunderbird 11-го покоління закінчився у 2005 році. Причиною став низький попит на модель.

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