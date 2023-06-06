Поліс ОСЦПВ: що потрібно врахувати при оформленні автоцивілки на авто

Автоцивілка – найпопулярніший поліс для авто. Але як більшість із нас підходить до вибору компанії, у якої ми, по суті, страхуємо не просто авто, а й нашу безпеку та життя? Як правило, ми не оцінюємо майже жодних показників, а дивимось тільки на вартість поліса, обираючи найдешевший. Це може призвести до проблем, бо випадкова страхова може піти з ринку, припинити виплати тощо.

Тож, якщо ви плануєте оформити ОСЦПВ на своє авто, варто звернути увагу на деякі важливі моменти.

Надійність страхової компанії

Перед оформленням автоцивілки важливо вибрати надійну страхову компанію. Також варто звернути увагу на умови страхування, які пропонує компанія, та порівняти їх з умовами інших страхових компаній. Страхова ARX вже 28 років працює на страховому ринку, довівши свою надійність.

Термін дії страхового поліса

Термін дії страхового поліса ОСЦПВ становить один рік з дати його оформлення. Після закінчення терміну дії страхового поліса потрібно оформити новий. Також варто звернути увагу на те, що при продажу авто страховий поліс може не передаватися новому власнику.

Легкість придбання

Дізнайтеся, чи можна придбати поліс онлайн. В ARX процес займе в вас 5-7 хвилин на сайті компанії. При введенні номера машини дані підтягнуться автоматично, а страховка прийде на електронну пошту

Додаткові сервіси

Зверніть увагу, чи пропонує страхова додаткові послуги до поліса. Купуючи автоцивілку ARX, ви автоматично отримуєте сервіс "Автоконсьєрж", який передбачає допомогу на дорозі (евакуації або буксирування автомобіля або ремонту, зарядження акумуляторної батареї, доставлення пального (до 10 л), аварійне відкриття замків, дверей тощо.

Наявність застосунку для смартфона

Застосунок спрощує отримання сервісу і надає вам контроль за страхуванням. Застосунок MyARX працює на IOS та Android, тут можна купувати нові договори, відстежувати договори рідних, безпосередньо зв'язуватися з компанією. MyARX працює навіть у режимі офлайн, так що ви завжди зможете звернутися за будь-якою необхідною вам інформацією.

Вартість страхування

Ціна поліса залежить від багатьох факторів, таких як марка та модель авто, його технічний стан, місце реєстрації авто тощо. ARX — єдина компанія, яка при розрахунку вартості поліса враховує два додаткових фактори: вік власника авто і вік самого авто. Це дозволяє більш точно і, відповідно, більш справедливо порахувати ціну для різних категорій водіїв. Крім того, для тих, хто впевнений у своїй водійській майстерності — гарантована знижка в 10%, яка може збільшиться до 25% при придбанні продукту Автоцивілка Смарт

Автоцивілка Смарт — як розраховується додаткова знижка?

Придбавши поліс Автоцивілка смарт, можна отримати знижку в розмірі 10% відразу, а потім збільшити її до 25% при пролонгації договору. Поліс купується онлайн, на сайті компанії.

Розмір знижки буде залежати безпосередньо від індивідуальної манери водіння, тобто працює принцип Pay How You Drive ("сплачуй як водиш"). Чим краще водійські навички, тим вища знижка!

Щоб скористатися перевагами Автоцивілки СМАРТ, необхідно завантажити мобільний додаток "Smart Drive". Зараз існують версії додатка як для iOS, так і для Android, тобто майже для будь-яких смартфонів.

Додаток буде фіксувати основні показники водіння: швидкість, маневри, прискорення, гальмування і використання телефону за кермом. За кожну поїздку нараховуються бали. На підставі отриманих балів і пробігу нараховується знижка при продовженні договору.

Плюс ще й в тому, що додаток "Smart Drive" можна завантажити попередньо, без покупки поліса — тобто можна перевірити свої водійські навички, а потім приймати рішення про покупку продукту.

Страхова ARX виплачує близько 4,7 млн грн страхових відшкодувань щодня і має зелене світло у так званому "світлофорі" МТСБУ. Це означає відмінну якість обслуговування. Обирайте надійного партнера та пам’ятайте: дешева автоцивілка — дорога аварія!