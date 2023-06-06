Українець створив незвичайні роликові ковзани з величезними колесами (відео)

Ентузіаст самостійно створив раму для цих незвичайних роликових ковзанів. Він показав, як можна їздити на такому незвичайному транспортному засобі.

Український блогер Сергій Гордєєв створив дивні роликові ковзани з колесами від велосипеда. Ентузіаст показав процес збірки такого незвичайного транспорту. Відео опублікували на YouTube-каналі The Q.

Блогер часто створює дивні транспортні засоби, які вражають своєю креативністю. На цей раз він вирішив встановити на роликові ковзани колеса від велосипеда.

Умілець спершу зняв стандартні колеса з роликових ковзанів, а потім переступив до створення рами. Вона була виготовлена зі сталі.

Каркас дозволив одночасно прикріпити до роликових ковзанів одне маленьке колесо та одне колесо від велосипеда. Це дає додаткову стійкість під час подорожі.

Блогер пофарбував раму у червоний колір. Останнім етапом будівництва транспортного засобу стало з'єднання всіх елементів у єдину конструкцію.

Результат виправдав усі очікування ентузіаста. На таких роликових ковзанах можна легко їздити містом, не звертаючи уваги на бордюри та лежачих поліцейських.

Раніше Фокус писав, що блогер створив дивний велосипед з трикутними колесами, на якому можна їздити.