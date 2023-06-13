Китайці представили стильний електрокросовер із запасом ходу понад 500 км (фото)

Електрокросовер IM LS7 буде доступний у кількох версіях за ціною від 40 500 доларів. Автомобіль оснащений електромотором потужністю 340 к.с. і 475 Нм крутного моменту.

У Китаї представили новий електрокросовер IM LS7 у версіях Urban Fit та Urban Fit Pro. Авто оснащено передовими системами допомоги водієві. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

IM LS7 отримав мінімалістичний дизайн з L-подібними фарами. Спереду немає решітки радіатора, а в бампері розташовані повітрозабірники.

Спереду розташовані L-подібні фари Фото: sina.com.cn

Позаду встановлено вузькі ліхтарі, які об'єднані в один блок. На бампері є дифузор та повітрозабірники.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: sina.com.cn

Габарити IM LS7:

довжина — 5049 мм;

ширина — 2002 мм;

висота — 1731 мм;

колісна база — 3060 мм.

На автомобіль встановлені 20-дюймові колісні диски. Вони взуті у шини розмірністю 255/55.

IM LS7 оснащений електромотором потужністю 340 к.с. і 475 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.

На електрокросовер встановлена акумуляторна батарея місткістю 77 кВт·год. Запас ходу складає до 510 км на одному заряді.

В інтер'єрі встановлено незвичайне кермо, яке нагадує штурвал. Також в салоні можна знайти три великі дисплеї, включно з 26,3-дюймовим екраном, який поєднує панель приладів та інформаційно-розважальну систему.

В інтер'єрі розташовані три великі дисплеї Фото: sina.com.cn

Інтер'єр розрахований на п'ять посадкових місць. Усі сидіння обтягнуті штучною шкірою та регулюються за допомогою електроніки.

IM LS7 оснащений передовою системою зі штучним інтелектом, який поєднує технології водіння та алгоритм для зняття втоми водія за кермом. На електрокросовер встановлено 11 камер, 5 радарів міліметрового діапазону, 12 ультразвукових радарів та 2 лідари для покращення огляду сліпих зон.

IM LS7 надійде у продаж у Китаї вже з липня 2023 року. Вартість електрокросовера становить від 289 800 до 309 800 юанів (від 40 500 до 43 300 доларів).

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