Українці почали частіше купувати автомобілі з Китаю: найпопулярніші моделі

Усього за минулий місяць в Україну ввезли 603 нових автомобілів та ще 261 авто з пробігом. Більшу частину сегмента займають повністю електричні моделі.

В Україну за травень 2023 року імпортували 864 автомобілі з Китаю. Це на 11% більше, ніж за квітень. Про це повідомили в асоціації Укравтопрому.

Усього за минулий місяць в Україну ввезли 603 нові автомобілі. За квітень було імпортовано на 18% менше від таких авто.

Також за травень було ввезено 261 автомобіль з пробігом з КНР. Це на 3% менше, ніж за квітень.

Найчастіше українці імпортували з Китаю електромобілі. Серед нових авто їхня частка склала 43%, а серед уживаних моделей — 97%.

Топ 5 найпопулярніших нових авто з Китаю за травень:

Volkswagen ID.4 Dongfeng/Honda M-NV Chery Tiggo 4 Chery Tiggo 2 MG HS

Топ 5 найпопулярніших авто з пробігом з Китаю за травень:

Volkswagen ID.4 Dongfeng/Honda M-NV Volkswagen ID.6 Tesla Model Y Honda E

Загалом з початку 2023 року в Україну ввезли понад 4 тисячі автомобілів з Китаю. Попит викликаний нижчою вартістю моделей на цьому ринку, ніж в інших країнах.

Раніше Фокус розповів, що за травень 2023 року в Україні купили понад 1,3 тисячі гібридних автомобілів, що є рекордним показником за останні 10 місяців.