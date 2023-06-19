Заради науки: на спорткар Toyota встановили тонкі пластикові колеса (відео)

Блогери перевірили, чи зможе автомобіль їздити з тонкими колесами з пластику дорогами. Така дивна ідея мало не закінчилася серйозною поломкою.

Блогери встановили на спорткар Toyota Supra (A80) тонкі прозорі колеса з пластику. Експеримент пройшов не зовсім успішно. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Ентузіасти вирішили перевірити, чи зможе автомобіль їздити з тонкими колесами з пластику. Тестовим авто став спорткар Toyota Supra, який особливо цінується серед любителів швидкої їзди.

Для спорткара виготовили набір прозорих коліс. Вони дуже тонкі та виглядають досить крихкими.

Блогери вирішили провести експеримент далеко не у найкращих умовах. Для цього автомобіль проїхався гравійною дорогою.

Тонкі колеса не давали Toyota Supra достатньо зчеплення, щоб упевнено триматися на дорозі. Тому водієві довелося їхати на низькій швидкості.

Згодом праве заднє колесо все ж таки зламалося. На щастя, автомобіль не постраждав і не потребує ремонту.

Toyota Supra оснащується 3,0-літровим атмосферним чи турбованим двигуном залежно від модифікації. Топові варіанти видають потужністю 330 к.с. і 440 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,1 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

Раніше Фокус писав, що блогер створив дивний велосипед з трикутними колесами, на якому можна їздити.