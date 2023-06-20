У Китаї показали стильного конкурента Tesla Model 3 з великим запасом ходу (фото)

Qiyuan A07 пропонує багате оснащення та зможе проїхати близько 1000 км на одному заряді у топовій модифікації. Очікується, що початкова ціна становитиме близько 29 000 доларів.

Китайська компанія Changan готує новий електричний седан Qiyuan A07. Новинка конкуруватиме з Tesla Model 3 та Volkswagen ID.7. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Qiyuan A07 буде побудовано на платформі Changan EPA1. Вона дозволяє додатково оснащувати електромобілі бензиновим двигуном, який виконуватиме роль генератора.

Електромобіль отримав стильний дизайн з вузькими денними ходовими вогнями, які об'єднані в один блок. Під ними розташовані фари.

Передня оптика розділена на дві частини Фото: Yiche

Задні ліхтарі з'єднані в один блок. Вони займають усю ширину задньої частини авто.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: MIIT China

Габарити Qiyuan A07:

довжина — 4905 мм;

ширина — 1910 мм;

висота — 1480 мм;

колісна база — 2900 мм.

До списку оснащення входять радар, камери кругового огляду та масаж сидінь. На вибір є колісні диски розміром 18 або 19 дюймів.

Qiyuan A07 оснащений електромотором потужністю 258 к.с. Також з'явиться версія з 1,5-літровим двигуном сумарною потужністю 313 к.с. Очікується, що запас ходу становитиме близько 1000 км на одному заряді. Максимальна швидкість обмежена на позначці 172 км/год.

За чутками, початкова вартість Qiyuan A07 становитиме 200 000 юанів (29 000 доларів). Прем'єра електромобіля відбудеться вже влітку 2023 року.

Раніше Фокус писав, що у Китаї показали новий електричний кросовер Docan V07.