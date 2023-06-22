Китайці представили конкурента Tesla Model Y із запасом ходу до 600 км за $22 200 (фото)

Aion V Plus може проїхати на одному заряді до 400, 500 чи 600 км залежно від комплектації. Модель доступна лише з одним електромотором потужністю 241 к.с.

У Китаї надійшов у продаж електрокросовер Aion V Plus 2024 модельного року від GAC Group. Модель отримала стильний дизайн та багате оснащення. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Попереду Aion V Plus розташована роздільна оптика. На бампері знаходиться широкий повітрозабірник, а від фальшивої решітки радіатора вирішили відмовитися.

Позаду встановлено вузькі світлодіодні ліхтарі. Вони доповнені декоративним елементом, який плавно переходить на дверні ручки задніх дверей.

Ліхтарі доповнені декоративним елементом, який плавно переходить у дверні ручки Фото: autohome.com.cn

Габарити Aion V Plus 2024:

довжина — 4650 мм;

ширина — 1920 мм;

висота — 1720 мм;

колісна база — 2830 мм.

В інтер'єрі встановлено великий дисплей інформаційно-розважальної системи та цифрову панель приладів. Салон можна замовити у кількох кольорах на вибір.

Aion V Plus пропонує інноваційні системи безпеки Фото: autohome.com.cn

До списку оснащення входять система віддаленого паркування, система допомоги при керуванні автомобілем ADiGO PILOT і високошвидкісний автономний круїз-контроль. Пізніше модель отримає театральний режим та режим для домашніх тварин через бездротові оновлення.

Aion V Plus оснащений електромотором потужністю 241 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 9,5 секунди, а максимальна швидкість становить 185 км/год.

Електрокросовер запропонують з трьома акумуляторними батареями на вибір, які забезпечують запас ходу 400, 500 чи 600 км за циклом NEDC. Всі вони підтримують швидку зарядку, яка дозволяє за 5 хвилин забезпечити додаткові 200 км пробігу.

Aion V Plus вже доступний для замовлення в Китаї за ціною від 159 900 до 232 900 юанів (від 22 200 до 32 400 доларів). Перші поставки клієнтам розпочнуться вже цього літа.

Раніше Фокус писав, що китайська компанія Changan готує новий електричний седан Qiyuan A07.