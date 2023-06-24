Умілець створив незвичайний велосипед без коліс: на ньому можна їздити (відео)

Ентузіаст самостійно доопрацював традиційний велосипед і створив для нього гусениці. Він показав, як такий транспортний засіб пересувається дорогами.

Блогер з України створив незвичайний велосипед без коліс, який пересувається за допомогою гусениць. Ентузіаст показав, як влаштований такий транспортний засіб. Відео опублікували на YouTube-каналі The Q.

The Q постійно створює незвичайні велосипеди, які сильно відрізняються від тих, що доступні в продажу. Цього разу він поставив перед собою мету — створити велосипед без коліс, на якому можна їздити.

Умілець взяв за основу раму від звичайного велосипеда та допрацював її. Він позбувся коліс і замінив їх на ходові елементи з гусеницями.

Колеса велосипеда замінили на гусениці Фото: Скриншот

Підвіска такого велосипеда стала помітно жорсткішою. У конструкції немає амортизаторів, тому на нерівній дорозі на такому транспорті їздити досить важко.

Гусениці встановлені майже вертикально, що робить велосипед вищим. Останнім штрихом у збірці стало фарбування ходових елементів. У підсумку велосипед став виглядати так, ніби спочатку й був так спроєктований.

Результат перевершив усі очікування блогера. За словами умільця, на цьому велосипеді без особливих зусиль можна їздити по дорогах, але швидкість буде невисокою.

Раніше Фокус розповів, що блогер створив дивний велосипед з трикутними колесами, на якому можна їздити.