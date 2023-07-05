У Китаї показали рамний семимісний позашляховик за $16 600 (фото)

Початкова ціна Haval H5 становитиме від 16 600 до 20 700 доларів. Позашляховик запропонують з 2,0-літровим бензиновим або дизельним двигуном потужністю до 224 сил.

Great Wall Motors показали нове покоління рамного позашляховика Haval H5. Новинка надійде в продаж уже в другій половині 2023 року. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Haval H5 отримає брутальний дизайн з масивною решіткою радіатора. Також спереду розмістять великі фари.

У бічному профілі з'явиться більше вигинів. Вони роблять позашляховик візуально "стрункішим".

Силует Haval H5 натхненний преміальними американськими позашляховиками Фото: DongCheDi

Габарити Haval H5 2023:

довжина — 5190 мм;

ширина — 1905 мм;

висота — 1835 мм;

колісна база — 3140 мм.

Споряджена маса Haval H5 становитиме 2120 кг. Це буде найбільший позашляховик в історії Great Wall Motors. Новинку запропонують з 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 166 к.с., а також 2,0-літровими турбодизелями на 197 і 224 к.с.

Покупці зможуть вибрати позашляховик з 6-ступінчастою механічною коробкою передач або з автоматичною КПП. Базові версії моделі отримають передній привід, а дорожчі модифікації оснастять системою повного приводу.

В інтер'єрі з'явиться багатофункціональне кермо та віртуальна панель приладів. У центрі інтер'єру встановлять дисплей інформаційно-розважальної системи.

В інтер'єрі з'являться два великі дисплеї Фото: DongCheDi

Детальніші характеристики позашляховика стануть відомі пізніше. Початкова ціна Haval H5 становитиме від 20 000 до 150 000 юанів (16 600-20 700 доларів).

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