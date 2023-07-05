У Китаї показали рамний семимісний позашляховик за $16 600 (фото)
Початкова ціна Haval H5 становитиме від 16 600 до 20 700 доларів. Позашляховик запропонують з 2,0-літровим бензиновим або дизельним двигуном потужністю до 224 сил.
Great Wall Motors показали нове покоління рамного позашляховика Haval H5. Новинка надійде в продаж уже в другій половині 2023 року. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Haval H5 отримає брутальний дизайн з масивною решіткою радіатора. Також спереду розмістять великі фари.
У бічному профілі з'явиться більше вигинів. Вони роблять позашляховик візуально "стрункішим".
Габарити Haval H5 2023:
- довжина — 5190 мм;
- ширина — 1905 мм;
- висота — 1835 мм;
- колісна база — 3140 мм.
Споряджена маса Haval H5 становитиме 2120 кг. Це буде найбільший позашляховик в історії Great Wall Motors. Новинку запропонують з 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 166 к.с., а також 2,0-літровими турбодизелями на 197 і 224 к.с.
Покупці зможуть вибрати позашляховик з 6-ступінчастою механічною коробкою передач або з автоматичною КПП. Базові версії моделі отримають передній привід, а дорожчі модифікації оснастять системою повного приводу.
В інтер'єрі з'явиться багатофункціональне кермо та віртуальна панель приладів. У центрі інтер'єру встановлять дисплей інформаційно-розважальної системи.
Детальніші характеристики позашляховика стануть відомі пізніше. Початкова ціна Haval H5 становитиме від 20 000 до 150 000 юанів (16 600-20 700 доларів).
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