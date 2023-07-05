В Австралії представили ідеальний дім на колесах для закоханих (фото)

Усередині трейлерів розташовані спальня, кухня, душ і їдальня. Вартість будинку на колесах становить від 44 000 до 67 000 доларів.

Австралійська компанія Great Escape Caravans представила лінійку туристичних трейлерів Magnum Range. Ці моделі призначені для двох осіб і пропонують усе необхідне для подорожей. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Усі трейлери засновані на сталевому шасі з підвіскою на листовій ресорі. Середня вага одного кемпера становить 3200 кг.

В облицюванні використовуються матеріали, які захищають трейлер від зовнішніх факторів. Завдяки цьому кемпер можна паркувати в будь-якому місці, не переживаючи за нього.

Зовні є безліч вантажних відсіків. Вони підходять для зберігання особистих речей, батарей, резервуарів для води та спорядження.

Клієнти можуть замовити трейлери з різним плануванням. Усе залежить від ваших побажань і потреб.

Всередині є багато вільного місця Фото: Great Escape Caravans

Базовий трейлер пропонує велике двоспальне ліжко в передній частині. В іншому кінці знаходиться великий обідній стіл, поруч з яким розташована кухня.

Всередині є велике двоспальне ліжко Фото: Great Escape Caravans

Особливу увагу приділено простору всередині. У Great Escape Caravans зробили все можливе, щоб інтер'єр відчувався просторим.

Вартість будинку на колесах становить від 44 000 доларів. Найдорожчі версії обійдуться в 67 000 доларів.

Раніше Фокус розповів, що у Швейцарії культовий Citroen 2CV перетворили на мініатюрний будинок на колесах.