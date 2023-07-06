Забуті раритети: у Франції знайшли занедбаний автосалон Saab з десятками авто (відео)

Автосалон закрився майже одразу після банкрутства Saab у 2011 році. Мародери час від часу крали запчастини для автомобілів з будівлі, але всередині все ще можна знайти багато цікавого.

У Франції знайшли занедбаний автосалон Saab, в якому знаходилося близько 20 автомобілів у різному стані. Це місце з невідомих причин було закрито. Відео опублікували на YouTube-каналі Forgotten Buildings.

У 2011 році бренд Saab збанкрутував, а потім змінив кілька власників, поки не перейшов під керівництво компанії NEVS. Більшість дилерів Saab переобладнали свої автосалони під продаж інших авто, але ця будівля була закрита.

Цей автосалон відкрився у 1972 році. Бізнес з продажу авто вели два брати, але одного разу один з них захворів і бізнес пішов на спад.

Після закриття автосалону мародери час від часу крали запчастини для автомобілів. Проте всередині ще можна знайти різні моделі Saab, Citroen, Peugeot і Renault.

Усередині знайшли не тільки автомобілі Saab, а й Citroen, Peugeot і Renault Фото: Скриншот

У виставковому залі є два Saab 9-3 і 9-5. Судячи зі стану автомобілів, їх все ще можна відновити.

По всьому автосалону розкидане сміття. На підлозі можна знайти різні брошури та цінники для автомобілів.

У майстерні знайшли кілька одиниць Saab 9000, які були випущені у 1998 році. Там же є різні запчастини для автомобілів.

Раніше Фокус писав, що в США виявили колекцію рідкісних ретроавто 60-х років.