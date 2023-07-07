Сухопутна яхта: представлений найрозкішніший Гелендваген (фото)

Mercedes G-Class допрацювали в морському стилі. Салон позашляховика оздобили дорогою шкірою і деревом.

Mercedes-Benz G-Class отримав нову ультрарозкішну модифікацію. Її створили в польському ательє ательє Carlex Design і на його сторінці в Instagram розкрили подробиці моделі.

Позашляховик оснащений 585-сильним V8 Фото: instagram.com/carlex_design

Carlex Design займається не тільки доопрацюванням авто, а й розробляє дизайн яхт. Тюнінг Гелендвагена виконаний у морській тематиці. Проект назвали Mercedes G63 Yachting Edition.

Основну увагу приділили салону Mercedes G-Class. Його оздобили дорогою шкірою і деревом, причому дощатий настил на підлозі імітує палубу корабля. Крім того, спереду з'явилися спортивні сидіння. Настільки розкішного салону у Гелендвагена ще не було.

Салон позашляховика оздоблений шкірою і деревом Фото: instagram.com/carlex_design

Дизайн Mercedes G-Class змінився не настільки радикально. Позашляховик отримав нову решітку радіатора, накладки на боковини і запасне колесо. Крім того, встановлено величезні 23-дюймові диски.

Спереду з'явилися спортивні крісла Фото: instagram.com/carlex_design

Тюнінг Гелендвагена не торкнувся силового агрегату. За основу взято заряджений Mercedes-AMG G63, тобто він оснащений 4,0-літровим 585-сильним V8 твін-турбо. Він розганяється до 100 км/год за 4,5 с і розвиває 240 км/год. Ціна Mercedes G63 Yachting Edition — від 329 000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes зніме з виробництва найпопулярнішу версію Гелендвагена.

Також ми писали про новий шестиколісний Mercedes G-Class.