Без автошкіл: українцям дозволили самостійно вивчати ПДР

В Україні узаконено самостійну підготовку до теоретичного іспиту на права. Відвідувати автошколу для вивчення ПДР тепер не обов'язково.

Українцям дозволили не відвідувати автошколи під час навчання водінню. Відповідний проєкт закону №7354 ухвалила в цілому Верховна Рада — його підтримав 271 народний депутат. Він набуде чинності через 90 днів після підписання президентом і публікації.

Закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині відповідальності в галузі підготовки водіїв та їх допуску до керування транспортними засобами. Він дозволяє самостійну підготовку до теоретичного іспиту на права.

Це означає, що тепер у майбутніх водіїв є вибір: відвідувати автошколу або вивчати ПДР самостійно. Звісно ж, нововведення поширюються тільки на теоретичну частину програми і безпосередньо водіння самостійно навчатися не можна.

Таким чином в Україні вирішили застосувати європейський досвід. Самостійне вивчення ПДР дозволено в Бельгії, Великій Британії, Іспанії та Нідерландах.

Водночас законом посилюється відповідальність за порушення порядку підготовки/перепідготовки водіїв або порядку державної акредитації автошкіл — за це ввели штраф у розмірі від 8500 до 17 000 гривень. А за порушення порядку проведення іспитів на права покарання суворіше — від 17 000 до 34 000 гривень.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні дозволили ставити на облік праворульні авто, однак зробити це можуть не всі.

Також ми писали, що в нашій країні пропонують посилити відповідальність пішоходів за порушення ПДР.