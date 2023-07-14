Учені винайшли "плащ" для збільшення запасу ходу електромобілів: як він працює

Тепловий "плащ" розміщується поверх припаркованого електрокара, готуючи акумулятор до поїздки. Вчені планують зробити свій винахід універсальним для всіх моделей на електротязі.

Вчені з Шанхайського університету Цзяо Тонг створили тепловий "плащ" для електромобілів. Розробка допоможе підвищити запас ходу автомобілів на електротязі. Про це розповіли на сайті Daily Mail.

Запас ходу є одним з найважливіших показників серед електромобілів. Більшість автовиробників збільшують його шляхом встановлення більш містких акумуляторних батарей, але китайські вчені вирішили піти іншим шляхом.

Тепловий "плащ" розміщується поверх припаркованого електрокара, охолоджуючи його влітку або прогріваючи взимку. Так акумулятор готується до поїздки та працює за оптимальної температури.

Під час випробувань дослідники виявили, що в сонячний день у салоні автомобіля без теплового "плаща" температура становила 50,5 °C. В інтер'єрі підготовленого авто температура становила лише 22,8 °C.

Під час зимових випробувань ситуація виявилася прямо протилежною. В автомобілі з тепловим "плащем" було значно тепліше.

Тепловий плащ складається з двох шарів Фото: Huaxu Qiao/SWNS

Винахід складається з двох шарів. Зовнішній шар виготовлений з тонких волокон кремнезему і покритий нітридом бору, а внутрішній — з алюмінієвого сплаву.

Учені планують зробити тепловий "плащ" масштабованим, щоб він підходив для всіх електромобілів. Поки невідомо, скільки коштуватиме цей винахід.

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