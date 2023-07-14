Великий японський автовиробник повністю йде з російського ринку

Російський завод Isuzu в Ульяновську припинив свою роботу в березні 2022 року. Тепер на підприємстві планують випускати російсько-китайські вантажівки Sollers Argo.

Японський автовиробник Isuzu Motors Ltd залишає ринок Росії. Компанія продала свою частку в бізнесі російському підприємству Sollers. Про це розповіли на сайті Kyodo News.

У березні 2022 року Isuzu припинила виробництво нових автомобілів у РФ через повномасштабне вторгнення в Україну. Тоді ж було припинено постачання запчастин. У зв'язку з цим виробник зазнав збитків у розмірі 12 мільйонів доларів.

Ще в листопаді 2022 року Isuzu збиралася повністю піти з російського ринку. Тоді компанія почала процес пошуку покупця для свого заводу.

Відомо, що на заводі Isuzu в Ульяновську працювали близько 200 осіб. Підприємство було відкрито у 2008 році. У 2021 році там зібрали всього близько 3 700 автомобілів.

Російська компанія Sollers заявила, що візьме на себе відповідальність за подальше гарантійне та сервісне обслуговування автомобілів Isuzu в країні. На заводі планують почати збірку комерційних вантажівок Sollers Argo (JAC N25/N35).

Раніше Фокус писав, що Volkswagen продав свій завод у російському місті Калуга та частку своїх місцевих дочірніх компаній.