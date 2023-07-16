Tesla випустила перший Cybertruck (фото, відео)

Незважаючи на те, що в конструкцію було внесено кілька змін, очікується, що деякі характеристики автомобіля, про які було оголошено під час його презентації, будуть впроваджені в серійну версію.

Американська компанія з виробництва електромобілів Tesla заявила, що побудувала "перший Cybertruck" на заводі Gigafactory в Техасі. Про це повідомляють на її сторінці в Twiter.

"Перший Cybertruck, побудований у Giga Texas!" — йдеться у підписі до знімка, на якому працівники складальної лінії в Остіні в уніформі зібралися навколо автомобіля.

У компанії говорили, що виробництво розпочнеться "цього літа", а постачання автомобілів першим замовникам планується "приблизно наприкінці третього кварталу", що означає десь кінець вересня 2023 року.

На думку експертів, виготовлення кібертрака з випередженням графіка дасть змогу Tesla випередити графік, наданий постачальникам раніше цього року. Однак вони сподіваються, що промислове виробництво стартує тільки тоді, коли всі ланцюжки, від створення до логістики будуть вирішені для плавного нарощування випуску кібертраків.

Що стосується специфікацій і цін, Tesla не оновлювала їх з моменту запуску прототипу в 2019 році. Спочатку йшлося про те, що ціна на Tesla Cybertruck починатиметься з 39 900 доларів США за одномоторний варіант і 70 000 доларів США — за модель із трьома двигунами. Перші поставки будуть, найімовірніше, будуть тільки для співробітників та інсайдерів Tesla.

Tesla обіцяла випустити перше авто ще до кінця 2021 року, проте строки весь час переносили, а сам Маск посилався на брак комплектуючих. На травневих зборах акціонерів він заявив, що Tesla хотіла б виробляти чверть мільйона Cybertruck на рік, залежно від попиту.

Вважається, що перший Cybertruck, вироблений у Giga Texas, є виробничою моделлю, яку Tesla використовувала для створення найефективнішого методу виробництва в промислових масштабах.

Незважаючи на те, що в конструкцію було внесено кілька змін, очікується, що деякі характеристики автомобіля, про які було оголошено під час його презентації, будуть впроваджені в серійну версію. До них відносяться вантажопідйомність 1600 кг, тягове зусилля від 3400 до 6300 кгфунтів залежно від варіанту і 2,8 кубометра зовнішнього сховища.

Очікується також, що Cybertruck зможе похвалитися кутом в'їзду 35 градусів, кутом з'їзду 28 градусів і дорожнім просвітом до 16 дюймів. Очікується, що, як і інші автомобілі Tesla, Cybertruck демонструватиме вражаюче прискорення: спочатку було оголошено, що у топового варіанту пікапа час розгону до 100 км/год становить 2,9 секунди.

Так виглядає Cybertruck від Tesla Фото: Zack/Twitter

Раніше цього року Ілон Маск зазначив, що масове виробництво розпочнеться у 2024 році, а обмежене — уже влітку 2023 року.

Нагадаємо, Фокус писав, що індійська компанія Tresa Motors представила незвичайну електричну вантажівку Model V0.1. Дизайн новинки натхненний пікапом Tesla Cybertruck.