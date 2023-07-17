General Motors показав недорогого конкурента Volkswagen Passat (фото)

Оновлений Buick Regal змінився зовні для китайського ринку. Седан запропонують з 1,5- або 2,0-літровими бензиновими двигунами.

У Китаї показали оновлений седан Buick Regal 2024 модельного року. Автомобіль змінився зовні й отримав розширений список оснащення. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Спереду з'явилася масивна решітка радіатора. Також були трохи змінені фари, які отримали нову графіку.

Спереду з'явилася нова решітка радіатора Фото: General Motors

Задня частина була оновлена лише незначно. Задні ліхтарі отримали нову графіку.

Задні ліхтарі отримали нову графіку Фото: General Motors

Ще однією особливістю Buick Regal 2024 модельного року є новий логотип бренду. Його можна помітити на передньому бампері, на багажнику та в інтер'єрі.

Інтер'єр седана залишився без змін. До списку оснащення увійдуть нові системи безпеки, які раніше не були доступні для моделі.

Інтер'єр седана не оновлюватимуть Фото: General Motors

Buick Regal запропонують із 1,5- або 2,0-літровими бензиновими двигунами. Вони працюють у парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Оновлений седан вийде на китайський ринок уже найближчими місяцями. Основними конкурентами новинки стануть Ford Mondeo та Volkswagen Passat.

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