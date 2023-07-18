Великі зміни: новий Porsche 911 вперше стане гібридом (фото)

Для Porsche 911 вперше буде запропонована гібридна силова установка потужністю близько 500 сил. Прем'єра новинки може відбутися вже восени цього року.

Оновлений Porsche 911 Targa в кузові 992.2 вперше помітили під час тестів на дорогах. Очікується, що модель отримає гібридну силову установку. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Прототип Porsche 911 Targa 992.2 прикритий камуфляжем, але більшість змін в екстер'єрі вже помітні. Спереду з'являться новий бампер і змінені фари.

Передні фари отримають нову графіку Фото: autoevolution.com

Також змінені задні крила та бампер. Задні ліхтарі будуть лише трохи змінені.

Задні ліхтарі відрізнятимуться від поточної моделі Фото: autoevolution.com

Ще одним нововведенням стане інший дизайн колісних дисків. Клієнтам буде доступно кілька варіантів їх оформлення.

В інтер'єрі з'явиться нова цифрова панель приладів. Крім цього дисплей інформаційно-розважальної системи стане більшим.

Поточне покоління моделі пропонується тільки з бензиновими двигунами. На Porsche 911 Targa 992.2 може вперше дебютувати гібридна силова установка потужністю близько 500 к.с.

Прем'єра оновленого спорткара може відбутися вже восени 2023 року. Ціни та характеристики поки що залишаються невідомими.

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